Мирзов: «Зенит» – главный кандидат на победу в РФПЛ»

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов подвел итоги домашнего матча 3-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1). Хавбек отметил, что его команда провела достойную игру против сильного соперника, который является главным кандидатом на победу в нынешнем сезоне РФПЛ.

– Наша команда только собирается, игроки подъезжают, в том числе и я. Думаю, мы достойно выглядели и могли выжать один гол.

– Атмосфера дерби была?

– Подобное дерби первый раз в чемпионате. С «Зенитом» играть интересно, поэтому праздник получился. Если бы нам чуть-чуть повезло, сыграли бы лучше.

– «Зенит» главный кандидат на чемпионство?

– У «Зенита» можно собрать два состава, которые будут бороться за первое место. Тренер, игроки хорошие... Думаю, «Зенит» действительно главный кандидат на победу.