Кучук – об игре с «Амкаром»: «На поле были одни единоборства, подборы и отборы»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал итог матча третьего тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:0). По словам специалиста, футбола как такового во встрече было немного.

«Лучший матч? Я бы так не сказал. Лучший был с «Ахматом», где мы фактически ничего не позволили создать сопернику. Сегодня был стратегический матч и стратегическая победа. Мы не должны были его проиграть.

Соперник был очень тяжелый, на поле были одни единоборства, подборы и отборы. В концовке удалось дожать соперника. Все, что планировали, сделали. Не реализовали несколько моментов и подходов. Настраивались серьезно на матч, но так должно быть в каждой встрече в Премьер-лиге. Благодарен всем игрокам», – сказал Кучук в эфире канала «Наш футбол».

Победа позволила оказаться ростовчанам на восьмом месте в турнирной таблице. Следующий матч южане проведут 4 августа в гостях против «Анжи».