Костылев: «По-моему, Дзюба так и не заболел футболом. Так по жизни и идет – с весельем и шуточками»

Заслуженный тренер России Геннадий Костылев поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за петербургский клуб в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

– Дзюбе стали меньше доверять в «Зените»...

– Давно пора его куда-нибудь отправить! Я вообще в него никогда не верил. Еще когда он за спартаковский дубль играл, а я работал в «Москве». Сразу мне не понравился – и манерами, и хитростью. Хотелось сказать: «Ты же мужик, а не ловкач!» Так по жизни и идет – с весельем и шуточками. По-моему, Дзюба так и не заболел футболом. У парня другое в голове. Я уже тогда говорил: «С этим будете мучиться. При всех его задатках». К этому и пришло.