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  • Костылев: «По-моему, Дзюба так и не заболел футболом. Так по жизни и идет – с весельем и шуточками»

Костылев: «По-моему, Дзюба так и не заболел футболом. Так по жизни и идет – с весельем и шуточками»

28 июля 2017, 17:48
7

Заслуженный тренер России Геннадий Костылев поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за петербургский клуб в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

– Дзюбе стали меньше доверять в «Зените»...

– Давно пора его куда-нибудь отправить! Я вообще в него никогда не верил. Еще когда он за спартаковский дубль играл, а я работал в «Москве». Сразу мне не понравился – и манерами, и хитростью. Хотелось сказать: «Ты же мужик, а не ловкач!» Так по жизни и идет – с весельем и шуточками. По-моему, Дзюба так и не заболел футболом. У парня другое в голове. Я уже тогда говорил: «С этим будете мучиться. При всех его задатках». К этому и пришло.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Костылев Геннадий
Комментарии (7)
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Garrincha58
1501254041
ему бы баскет выбрать стоял бы столбом и закидывал мяч в кольцо играл бы в Химках в НБА бы конечно не попал
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acer2003
1501254774
Дзюба ужебавно болен глупостью....
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paracetamol
1501256884
Есть игра со столбом и без столба. Какую Манчини выберет, от того судьба Дзюбы и зависит.
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mihail200606
1501261952
Ну обычный деревенский дурачок, по роже видно ,что интеллекта нет.. В Ростове чуть поднапрягся,позабивал, получил хороший контракт в зените, а Че напрягаться то теперь..
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zico2205
1501265451
Серьезно о Дзюбе...Если бы он относился к футболу с должным вниманием- может и был бы толк....Много лет просидел в Спартаке, показывая очень неровную игру...Был сослан с Джано в Ростов...На этом вообще то карьера обычно заканчивается, но Ростов реанимировал Артема...Это было нетрудно- вся команда на него пахала( нападающий то был один)...Он должен был в первую очередь благодарен Калачеву, за его чудо-пасы, которые и сделали его бомбардиром...Перейдя в Зенит, ему повезло,что там был Халк- который стал новым Калачевым...А вот с его уходом - Дзюба забивает только слабым командам...Манчини скоро его засадит на скамеечку надолго....Да и со сборной пора распрощаться с таким подходом к делу....
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APchelov
1501273090
В Зените хватало посредственных игроков. Но только про дзюбу можно сказать - неприятный тип. К тому же ещё и бездарь.
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