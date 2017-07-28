Фурсенко: «Молло справедливо дисквалифицирован. Клуб также накажет игрока»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что КДК РФС справедливо дисквалифицировал полузащитника Йоана Молло. Напомним, что француз был отстранен от участия в ближайших двух матчах ФНЛ за оскорбительный жест в адрес фанатов сине-бело-голубых.

«Справедливо, думаю. В чем здесь может быть несправедливость? Вы же помните, как КДКв свое время спартаковского игрока дисквалифицировал тоже на два матча за аналогичный проступок. Но также последуют и санкции от клуба в отношении Йоана Молло. Это будет денежный штраф.

С фанатами мы работаем, чтобы такого не было. Но как бы тебя ни провоцировали, ты обязан все равно человеческое лицо сохранять. А с фанатами мы будем и дальше работать и ответственности с себя не снимаем. Нужно быть взаимно вежливыми, как говорится», — сказал Фурсенко.