Тарханов: «Урал» не «Зенит» или «Спартак», мы не можем покупать топ-игроков»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что ждет новых приобретений в текущее трансферное окно, которое открыто до конца августа. По словам специалиста, товарищеские матчи и игры первых двух туров российской Премьер-лиги показали позиции, которые требуют усиления.

Напомним, что в первом туре российской Премьер-лиги «Урал» дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а во втором – на выезде обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

– Как прошли сборы, и насколько команда готова функционально?

– Сборы прошли неплохо. Первая часть была нагрузочная, затем – подготовка к чемпионату... Товарищеские игры многое показали. Например, на какой позиции нам нужно усиление. Будут приобретения, мы сейчас над этим плотно работаем, в запасе еще август. Понятно, что мы не «Зенит» или «Спартак»: позволить себе купить топ-футболиста мы не можем. В приоритете у нас микроклимат в команде, сплоченность и так далее. Если это присутствует в клубе, то играться будет легче, и обыграть можно любого соперника.

– У вас непростой календарь на старте: сначала «Уфа», затем «Краснодар» и «Зенит». Когда такие соперники в начале сезона, это хорошо для команды?

– Календарь для всех одинаковый. Лично я никогда не обращал на это внимание.

– Вас устраивает то, как РФПЛ выстроили календарь в целом на первую часть сезона?

– Я эти вопросы не обсуждаю, смысла нет. Наше дело – подготовиться к действиям в любых условиях. Возможно, будет сложно играть в ноябре и декабре, несмотря на то, что, будет подогрев. В прошлом году мы в конце ноября сражались с «Рубином», и поле было достаточно пригодно для игры. Самое главное, как подготовить его в мороз? Если будет минус 20, то футболистам играть будет непросто. Бутсы — это не коньки, теплую стельку не положишь.

– Вам нравится система осень-весна, или же вы приверженец старой системы?

– Старая система была намного лучше. В футбол надо играть летом. Мы не Европа: там погода иная, а у нас зимняя страна.

– Какие цели и задачи руководство поставило вам в этом году?

– Выступить лучше, чем в прошлом году, войти в десятку. А вот какое место займем – покажет сезон. Ну и плюс, по максимуму сыграть в кубке, постараться пробиться как можно дальше.