Тарханов: «Спартак» сам виноват, что потерял очки с «Динамо»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов не торопится делать выводы по первым играм своей команды. Специалист готов поговорить на эту тему не раньше завершения 10-го тура российского чемпионата.

Напомним, что в первом туре российской Премьер-лиги «Урал» дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а во втором – на выезде обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

– Как оцените старт команды в новом сезоне?

– Пока еще рано говорить. Какие-либо выводы можно делать после десятого тура, когда пройдет определенный игровой промежуток времени. На данный момент в активе четыре очка. Могли взять шесть, но где-то нам не повезло.

– Вы обыграли «Динамо» на их поле... Команду, которая отыгралась 0:2 в матче с действующим чемпионом…

– В том матче виноват сам «Спартак», потому что потерял нити игры. Кстати, эта встреча лишний раз показала, что какой бы ни был счет, играть надо до конца. Видимо, красно-белые посчитали, что дело уже сделано, и победа в кармане.

– Что думаете о «Динамо» как о сопернике, тяжело играть против этой команды в принципе?

– Сейчас вообще легких игр нет. И без разницы, с кем играешь: «Зенит» или «Динамо». Все бьются, сражаются.