Экс-игрок «Рубина» является приоритетной трансферной целью «Интера»

Итальянский «Интер» всерьез намерен приобрести центрального защитника испанского «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемоса. В уругвайце лично заинтересован главный тренер миланцев Лучано Спаллетти.

Стоимость перехода может составить порядка 30 миллионов евро. Именно столько испанцы требуют за защитника. Его цена на рынке составляет всего 10 миллионов.

В «Лас-Пальмас» Лемос перешел за 2 миллиона евро из казанского «Рубина» в 2016 году. За волжан уругваец провел всего четыре матча.