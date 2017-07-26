Лига чемпионов. «Динамо» и «Янг Бойз» забили два гола в добавленное время матча квалификации

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Янг Бойз» завершился победой хозяев со счетом 3:1. В первом тайме счет открыл Андрей Ярмоленко, во второй половине преимущество столичного клуба увеличил Дьемерси Мбокани. На первой минуте добавленного времени Йорик Раве сократил разницу, после чего Денис Гармаш сделал счет 3:1.

Ответная встреча состоится 2 августа в Берне.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Динамо (Киев) – Янг Бойз (Берн) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 15; 2:0 – Мбокани, 54; 2:1 – Раве, 90+1; 3:1 – Гармаш, 90+3.