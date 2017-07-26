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  • Лига чемпионов. «Динамо» и «Янг Бойз» забили два гола в добавленное время матча квалификации

Лига чемпионов. «Динамо» и «Янг Бойз» забили два гола в добавленное время матча квалификации

26 июля 2017, 21:23
7

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Янг Бойз» завершился победой хозяев со счетом 3:1. В первом тайме счет открыл Андрей Ярмоленко, во второй половине преимущество столичного клуба увеличил Дьемерси Мбокани. На первой минуте добавленного времени Йорик Раве сократил разницу, после чего Денис Гармаш сделал счет 3:1.

Ответная встреча состоится 2 августа в Берне.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Динамо (Киев) – Янг Бойз (Берн) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 15; 2:0 – Мбокани, 54; 2:1 – Раве, 90+1; 3:1 – Гармаш, 90+3.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Динамо К Янг Бойз
Комментарии (7)
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babenko1977
1501093975
Молодцы киев
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Kollljan
1501094083
Так матч закончился 2:0 или, всё же, 3:1? Хотя бы один раз перечитывать нужно опусы свои перед публикацией.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1501094349
Удачи янгам в ответке!
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k4kuzma
1501098872
жесть на ланете скайп тупит, ладно, сам поправил
Ответить
таптыж
1501188075
Янг Бойз вперед ........одолей соперника ..ты можешь ....
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