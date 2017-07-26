Сарр отказал «Барселоне» ради перехода в «Ренн» за 17 миллионов

«Ренн» объявил о покупке полузащитника «Метца» Исмаила Сарра. 19-летний сенегалец подписал контракт до июня 2021 года. По неподтвержденным данным, сумма сделки составила 17 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляла «Барселона».

«Трансфер из «Метца» в «Барсу» был бы слишком большим скачком», – прокомментировал решение игрок.

Сарр перешел в «Метц» в июле 2016 года из сенегальского «Дженерейшн Фут». В дебютном сезоне хавбек забил пять голов и отдал пять результативных передач в 33 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.