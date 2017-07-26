Гаджиев посетовал, что российские клубы не вкладывают деньги в детский футбол

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поразмышлял о развитии детского футбола в России, заявив, что профессиональные клубы не уделяют должного внимания его развитию.

«Взять тот же «Краснодар». Там уже давно созданы прекрасные условия для подготовки игроков, а новички начинают появляться только сейчас. У нас талантливый народ, и это в разных отраслях. В футболе тоже.

У нас проблемы с управлением, нужна система подготовки кадров, работать надо. Нам не хватает детских тренеров, мы готовы купить игрока за 60 миллионов и 200 тратить на клуб, но не можем 10 процентов отдать на подготовку детей», – сокрушается специалист.

Отметим, что из различных статистических выкладок следует, что в России на развитие детского спорта с каждым годом тратится все меньше средств.