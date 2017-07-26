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  • Гаджиев посетовал, что российские клубы не вкладывают деньги в детский футбол

Гаджиев посетовал, что российские клубы не вкладывают деньги в детский футбол

26 июля 2017, 13:56
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Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поразмышлял о развитии детского футбола в России, заявив, что профессиональные клубы не уделяют должного внимания его развитию.

«Взять тот же «Краснодар». Там уже давно созданы прекрасные условия для подготовки игроков, а новички начинают появляться только сейчас. У нас талантливый народ, и это в разных отраслях. В футболе тоже.

У нас проблемы с управлением, нужна система подготовки кадров, работать надо. Нам не хватает детских тренеров, мы готовы купить игрока за 60 миллионов и 200 тратить на клуб, но не можем 10 процентов отдать на подготовку детей», – сокрушается специалист.

Отметим, что из различных статистических выкладок следует, что в России на развитие детского спорта с каждым годом тратится все меньше средств.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (2)
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goalkeeper 90
1501074904
Все на плечах родителей! поездки на турнир? родители, заявка на турнир? форма? родители. мячи? и тут тоже родители) нах... кому нужен такой спорт. (где все решают деньги), все как в жизни, менее обеспеченные растворяются в серой массе, единицы пробиваются (если повезет и добрый дядя продвинет).
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