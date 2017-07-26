Масалитин: «Если бы Васин так играл еще и у своих ворот, то цены бы ему не было»

Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин отметил действия защитника армейцев Виктора Васина в матче в Афинах против местного АЕКа в рамках первой встречи третьего отборочного круга Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 0:2.

Напомним, что Васин в последнее время подвергается критике со стороны специалистов и болельщиков. Главная причина такого внимания – ошибки игры в обороне, приводящие к пропущенным голам.

– В последнее время было много критики в адрес Васина, но в Афинах он заслужил больше похвал, чем упреков…

– Сегодня в обороне он сыграл более или менее, а игра при стандартах у ворот соперника – это его конек. Вот он и скинул мяч на Дзагоева в эпизоде с первым голом. Ничего удивительного в этом нет, он просто умеет реализовывать свое преимущество в росте. Если бы он так играл еще и у своих ворот, то цены бы ему не было. Человек приносит пользу, но хочется, чтобы команда почаще «на ноль» с Васиным играла. Гончаренко сделал перестановки по сравнению с игрой против «Локомотива», теперь Вася Березуцкий действует в центре, Васина сдвинул направо. Стало спокойнее в защите. Но все равно АЕКу удавалось создавать угрозы, когда мне казалось, что армейцы привозили моменты сами себе.

– Когда забивал Вернблум второй гол, никто ему не мешал, как во дворе. Почему греки ему дали пробить без сопротивления?

– Защитники не разобрались. Когда Витиньо делал навесы с игры с другого фланга, то часто навешивал на ближнюю штангу – они и привыкли. А тут он послал мяч в центр, это застало защитников врасплох. Это явная ошибка греков, но ведь ею еще нужно было воспользоваться.