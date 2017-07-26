Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Масалитин: «Если бы Васин так играл еще и у своих ворот, то цены бы ему не было»

    Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин отметил действия защитника армейцев Виктора Васина в матче в Афинах против местного АЕКа в рамках первой встречи третьего отборочного круга Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 0:2.

    Напомним, что Васин в последнее время подвергается критике со стороны специалистов и болельщиков. Главная причина такого внимания – ошибки игры в обороне, приводящие к пропущенным голам.

    – В последнее время было много критики в адрес Васина, но в Афинах он заслужил больше похвал, чем упреков…

    – Сегодня в обороне он сыграл более или менее, а игра при стандартах у ворот соперника – это его конек. Вот он и скинул мяч на Дзагоева в эпизоде с первым голом. Ничего удивительного в этом нет, он просто умеет реализовывать свое преимущество в росте. Если бы он так играл еще и у своих ворот, то цены бы ему не было. Человек приносит пользу, но хочется, чтобы команда почаще «на ноль» с Васиным играла. Гончаренко сделал перестановки по сравнению с игрой против «Локомотива», теперь Вася Березуцкий действует в центре, Васина сдвинул направо. Стало спокойнее в защите. Но все равно АЕКу удавалось создавать угрозы, когда мне казалось, что армейцы привозили моменты сами себе.

    – Когда забивал Вернблум второй гол, никто ему не мешал, как во дворе. Почему греки ему дали пробить без сопротивления?

    – Защитники не разобрались. Когда Витиньо делал навесы с игры с другого фланга, то часто навешивал на ближнюю штангу – они и привыкли. А тут он послал мяч в центр, это застало защитников врасплох. Это явная ошибка греков, но ведь ею еще нужно было воспользоваться.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2017 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 26 июля 2017, 12:21

      Закалибали вы Васина...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 26 июля 2017, 09:21

      если Васин прибавит и перестанет тупить у своей штрафной - будет топ игроком в РФПЛ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11