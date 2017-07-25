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    Егоров считает, что Дмитрий Комбаров заслужил две карточки в матче против «Уфы»

    Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил судейство матча «Уфа»«Спартак» (0:0). На встрече второго тура РФПЛ работал арбитр Алексей Сухой.

    «На 64-й минуте фиксируется офсайд у «Спартака». Мое мнение — помощник ошибся, поскольку Зе Луиш находится на одной линии с игроком «Уфы». Сложно объяснить такие ошибки. Я бы поддержал ассистента, если бы работал главным судьей в матче. Наши российские помощники — лучшие в мире. Главное — выявить ошибку, чтобы затем такое не повторялось.

    На 75-й минуте фолит Комбаров. Мое мнение — нужно было показывать желтую карточку. Вскоре он фолит вновь. К сожалению, нельзя рассматривать эти эпизоды вместе. Если бы у Дмитрия уже была карточка, а во втором эпизоде судья пожалел игрока, это было бы снижение оценки. Но, возможно, Комбаров и не стал бы совершать второй фол, будь у него карточка. Семак имеет право на мнение, но я считаю, что это все-таки не удаление. А так, если отдельно рассматривать эпизоды, то и там и там следовало показывать желтую карточку», — сказал экс-арбитр в эфире телепередачи «Свисток».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 21:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:37

      Димону нужно на лавочке переосмыслить кое-какие моменты.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 26 июля 2017, 08:22

      Сухого четвертовать, Комбарова колесовать и все, конфликт исчерпан.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 26 июля 2017, 08:11

      Просто судите честно, по факту. А гундеть после игры - оправдание.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 июля 2017, 07:57

      Заслужил - давайте, зачем после умничать и плодить разговоры о помощи команде.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5456

      Дядя Серёжа 26 июля 2017, 05:23

      Заслужил - получит. "Правосудие" его достанет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 26 июля 2017, 00:28

      А чё ты, Егоров, не поставил пен в ворота спама за игру Комбарова рукой? У самого нос в пушку!

      1
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