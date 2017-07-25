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  • Егоров считает, что Дмитрий Комбаров заслужил две карточки в матче против «Уфы»

Егоров считает, что Дмитрий Комбаров заслужил две карточки в матче против «Уфы»

25 июля 2017, 21:07
7

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил судейство матча «Уфа»«Спартак» (0:0). На встрече второго тура РФПЛ работал арбитр Алексей Сухой.

«На 64-й минуте фиксируется офсайд у «Спартака». Мое мнение — помощник ошибся, поскольку Зе Луиш находится на одной линии с игроком «Уфы». Сложно объяснить такие ошибки. Я бы поддержал ассистента, если бы работал главным судьей в матче. Наши российские помощники — лучшие в мире. Главное — выявить ошибку, чтобы затем такое не повторялось.

На 75-й минуте фолит Комбаров. Мое мнение — нужно было показывать желтую карточку. Вскоре он фолит вновь. К сожалению, нельзя рассматривать эти эпизоды вместе. Если бы у Дмитрия уже была карточка, а во втором эпизоде судья пожалел игрока, это было бы снижение оценки. Но, возможно, Комбаров и не стал бы совершать второй фол, будь у него карточка. Семак имеет право на мнение, но я считаю, что это все-таки не удаление. А так, если отдельно рассматривать эпизоды, то и там и там следовало показывать желтую карточку», — сказал экс-арбитр в эфире телепередачи «Свисток».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Комбаров Дмитрий Егоров Александр
Комментарии (7)
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VVM1964
1501010906
" Но, возможно, Комбаров и не стал бы совершать второй фол, будь у него карточка " - ЭТА ФРАЗА ДОЛЖНА БЫТЬ В ЗАГОЛОВКЕ СТАТЬИ .
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paracetamol
1501018097
А чё ты, Егоров, не поставил пен в ворота спама за игру Комбарова рукой? У самого нос в пушку!
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Дядя Серёжа
1501035832
Заслужил - получит. "Правосудие" его достанет.
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Одинокий волк Маквейд
1501045037
Заслужил - давайте, зачем после умничать и плодить разговоры о помощи команде.
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Сибирь за Спартак
1501045901
Просто судите честно, по факту. А гундеть после игры - оправдание.
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Svoysvoemubrat
1501046570
Сухого четвертовать, Комбарова колесовать и все, конфликт исчерпан.
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СШГЭС
1501051061
Димону нужно на лавочке переосмыслить кое-какие моменты.
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