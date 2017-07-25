Егоров считает, что Дмитрий Комбаров заслужил две карточки в матче против «Уфы»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил судейство матча «Уфа» – «Спартак» (0:0). На встрече второго тура РФПЛ работал арбитр Алексей Сухой.

«На 64-й минуте фиксируется офсайд у «Спартака». Мое мнение — помощник ошибся, поскольку Зе Луиш находится на одной линии с игроком «Уфы». Сложно объяснить такие ошибки. Я бы поддержал ассистента, если бы работал главным судьей в матче. Наши российские помощники — лучшие в мире. Главное — выявить ошибку, чтобы затем такое не повторялось.

На 75-й минуте фолит Комбаров. Мое мнение — нужно было показывать желтую карточку. Вскоре он фолит вновь. К сожалению, нельзя рассматривать эти эпизоды вместе. Если бы у Дмитрия уже была карточка, а во втором эпизоде судья пожалел игрока, это было бы снижение оценки. Но, возможно, Комбаров и не стал бы совершать второй фол, будь у него карточка. Семак имеет право на мнение, но я считаю, что это все-таки не удаление. А так, если отдельно рассматривать эпизоды, то и там и там следовало показывать желтую карточку», — сказал экс-арбитр в эфире телепередачи «Свисток».