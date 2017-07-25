Стадион «Локомотив» может быть переименован в «РЖД Арену»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клубный стадион может быть переименован в «РЖД Арена». Связано это с продажей железнодорожниками прав на название спортивного сооружения.
«Скоро «Локомотив» продаст права на название стадиона. Оно точно будет связано с брендом Российских железных дорог. Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД Арена».
Нейминговые права будут реализованы в рамках действующего спонсорского соглашения с РЖД – никаких дополнительных сделок не планируется. Мы решаем задачи по финансовому фэйр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построил стадион, то будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании», – цитирует Геркуса Sport-Connect.
Напомним, в настоящее время стадион в Черкизово носит одинаковое название с клубом.
Стадион «Локомотив» звучит куда милее. А уж после того, как у всех "Арена" стадион Локомотив звучит ещё и оригинальнее. На арене бьются быки и гладиаторы, а на стадионе "Локомотив" играют в футбол.
Конечно, во мне говорит больше непонимание, зачем менять название ради того, чтобы встроиться в тренд? Много пользы принесло переименование "милиции" в "полицию", "руководителя" в "менеджера", "предательство" в "гибкость" и т.д.
Само по себе слово "арена" ни в чём не виновато. Но зачем? Что это даст монополисту РЖД, на каком рынке РЖД начнет себя чувствовать увереннее?