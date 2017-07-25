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    Стадион «Локомотив» может быть переименован в «РЖД Арену»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клубный стадион может быть переименован в «РЖД Арена». Связано это с продажей железнодорожниками прав на название спортивного сооружения.

    «Скоро «Локомотив» продаст права на название стадиона. Оно точно будет связано с брендом Российских железных дорог. Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД Арена».

    Нейминговые права будут реализованы в рамках действующего спонсорского соглашения с РЖД – никаких дополнительных сделок не планируется. Мы решаем задачи по финансовому фэйр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построил стадион, то будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании», – цитирует Геркуса Sport-Connect.

    Напомним, в настоящее время стадион в Черкизово носит одинаковое название с клубом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 17:47
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 25 июля 2017, 19:50

      Отличный ход, это снимет все вопросы по финансовому фейр-плей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 июля 2017, 19:30

      А есть разница? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 25 июля 2017, 19:29

      Ну вот это уже лишнее!!!((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июля 2017, 18:52

      У нового президента РЖД нет такого пристрастия к футболу . Поэтому он приводит активы РЖД к статусу РЖД. Стоимость продажи названия будет 1 рупь .

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июля 2017, 18:25

      Это чтобы поржать над конями?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > subbotaspartak 25 июля 2017, 19:30

      наверное да..

      0
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      ...
      Рейтинг: +5456

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 26 июля 2017, 05:28

      Это чтоб кони над ними поржали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > subbotaspartak 26 июля 2017, 14:27

      а причем тут кони?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 18:24

      Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар»
      Назначены арбитры на матчи третьего тура российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РФС.
      Встречу между «Спартаком» и «Краснодаром», намеченную на 31 июля, будет обслуживать Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
      29 июля (суббота)

      ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы);

      «Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);

      «Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва);

      «Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону);

      30 июля (воскресенье)

      «Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва);

      «Локомотив» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь);

      «Тосно» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону);

      31 июля (понедельник)

      «Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область).

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 18:15

      Президент московского «Локомотива» Илья Геркус признался, что
      «Скоро «Локомотив» продаст права на название стадиона. Оно точно будет связано с брендом «Российские железные дороги». Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД Арена». Мы решаем задачи по финансовому фейр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построила стадион, будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании», — приводит слова Геркуса Кроме того, президент железнодорожников рассказал о других маркетинговых планах «Локомотива».
      «В первую очередь хотим забрендировать станцию МЦК, во вторую — станцию метро. Проект находится на разных стадиях согласования. Будет сногсшибающе красивый проект, прославляющий наш клуб, ценности и традиции. Хотим реализовать его в течение года», — добавил Геркус.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 июля 2017, 18:09

      Лучше "Петровский" в" Откат- Арену" переименуйте...

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 25 июля 2017, 18:03

      Переход к имени «РЖД Арена» больше похож на поведение баранов в стаде. У всех "ХХХ Арена", и у нас Арена.

      Стадион «Локомотив» звучит куда милее. А уж после того, как у всех "Арена" стадион Локомотив звучит ещё и оригинальнее. На арене бьются быки и гладиаторы, а на стадионе "Локомотив" играют в футбол.

      Конечно, во мне говорит больше непонимание, зачем менять название ради того, чтобы встроиться в тренд? Много пользы принесло переименование "милиции" в "полицию", "руководителя" в "менеджера", "предательство" в "гибкость" и т.д.

      Само по себе слово "арена" ни в чём не виновато. Но зачем? Что это даст монополисту РЖД, на каком рынке РЖД начнет себя чувствовать увереннее?

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      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > VSt 25 июля 2017, 18:08

      Согласен

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > VSt 26 июля 2017, 14:24

      это принесет клубу определенные дивиденды. Таковы нынешние реалии.

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