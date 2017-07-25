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Стадион «Локомотив» может быть переименован в «РЖД Арену»

25 июля 2017, 17:47
17

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клубный стадион может быть переименован в «РЖД Арена». Связано это с продажей железнодорожниками прав на название спортивного сооружения.

«Скоро «Локомотив» продаст права на название стадиона. Оно точно будет связано с брендом Российских железных дорог. Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД Арена».

Нейминговые права будут реализованы в рамках действующего спонсорского соглашения с РЖД – никаких дополнительных сделок не планируется. Мы решаем задачи по финансовому фэйр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построил стадион, то будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании», – цитирует Геркуса Sport-Connect.

Напомним, в настоящее время стадион в Черкизово носит одинаковое название с клубом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (17)
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VSt
1500995015
Переход к имени «РЖД Арена» больше похож на поведение баранов в стаде. У всех "ХХХ Арена", и у нас Арена.
Стадион «Локомотив» звучит куда милее. А уж после того, как у всех "Арена" стадион Локомотив звучит ещё и оригинальнее. На арене бьются быки и гладиаторы, а на стадионе "Локомотив" играют в футбол.
Конечно, во мне говорит больше непонимание, зачем менять название ради того, чтобы встроиться в тренд? Много пользы принесло переименование "милиции" в "полицию", "руководителя" в "менеджера", "предательство" в "гибкость" и т.д.
Само по себе слово "арена" ни в чём не виновато. Но зачем? Что это даст монополисту РЖД, на каком рынке РЖД начнет себя чувствовать увереннее?
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Тазит
1500995372
Лучше "Петровский" в" Откат- Арену" переименуйте...
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Бугимен
1500995719
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус признался, что «Скоро «Локомотив» продаст права на название стадиона. Оно точно будет связано с брендом «Российские железные дороги». Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД Арена». Мы решаем задачи по финансовому фейр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построила стадион, будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании», — приводит слова Геркуса Кроме того, президент железнодорожников рассказал о других маркетинговых планах «Локомотива». «В первую очередь хотим забрендировать станцию МЦК, во вторую — станцию метро. Проект находится на разных стадиях согласования. Будет сногсшибающе красивый проект, прославляющий наш клуб, ценности и традиции. Хотим реализовать его в течение года», — добавил Геркус.
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Бугимен
1500996298
Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» Назначены арбитры на матчи третьего тура российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РФС. Встречу между «Спартаком» и «Краснодаром», намеченную на 31 июля, будет обслуживать Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. 29 июля (суббота) ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); «Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); «Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); «Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); 30 июля (воскресенье) «Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); «Локомотив» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); «Тосно» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); 31 июля (понедельник) «Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область).
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subbotaspartak
1500996305
Это чтобы поржать над конями?
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dok66
1500997951
У нового президента РЖД нет такого пристрастия к футболу . Поэтому он приводит активы РЖД к статусу РЖД. Стоимость продажи названия будет 1 рупь .
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Artemka69
1501000168
Ну вот это уже лишнее!!!((((
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APchelov
1501000249
А есть разница? )
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Антибиотик
1501001427
Отличный ход, это снимет все вопросы по финансовому фейр-плей.
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