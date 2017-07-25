«ПСЖ» заинтересован в покупке полузащитника «Порту» Перейры

По информации Le10Sport, после неудачи с трансфером защитника «Монако» Фабиньо «ПСЖ» переключил свое внимание на хавбека оборонительного плана из «Порту» Данилу Перейре.

Сумма отступных за 25-летнего игрока составляет 60 миллионов евро. Сообщается, что спортивный директор парижан Антеро Энрике уже вступил в переговоры с «драконами» по поводу возможного перехода португальца.

Контракт Перейры с «Порту» рассчитан до июля 2022 года. В прошлом сезоне он провел 41 поединок, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.