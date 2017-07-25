Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» заинтересован в покупке полузащитника «Порту» Перейры

    По информации Le10Sport, после неудачи с трансфером защитника «Монако» Фабиньо «ПСЖ» переключил свое внимание на хавбека оборонительного плана из «Порту» Данилу Перейре.

    Сумма отступных за 25-летнего игрока составляет 60 миллионов евро. Сообщается, что спортивный директор парижан Антеро Энрике уже вступил в переговоры с «драконами» по поводу возможного перехода португальца.

    Контракт Перейры с «Порту» рассчитан до июля 2022 года. В прошлом сезоне он провел 41 поединок, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2017 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июля 2017, 18:35

      Я думал Макси Перейра, и уже начал думать на счёт уругвайской связки Перейра - Кавани.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11