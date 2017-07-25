Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСЖ» заинтересован в покупке полузащитника «Порту» Перейры

«ПСЖ» заинтересован в покупке полузащитника «Порту» Перейры

25 июля 2017, 17:25
1

По информации Le10Sport, после неудачи с трансфером защитника «Монако» Фабиньо «ПСЖ» переключил свое внимание на хавбека оборонительного плана из «Порту» Данилу Перейре.

Сумма отступных за 25-летнего игрока составляет 60 миллионов евро. Сообщается, что спортивный директор парижан Антеро Энрике уже вступил в переговоры с «драконами» по поводу возможного перехода португальца.

Контракт Перейры с «Порту» рассчитан до июля 2022 года. В прошлом сезоне он провел 41 поединок, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Португалия. Примейра ПСЖ Порту Перейра Данилу
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeutschlandUberAlles
1500996944
Я думал Макси Перейра, и уже начал думать на счёт уругвайской связки Перейра - Кавани.
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
9
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Все новости
Все новости
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
5
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
Вчера, 18:38
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
Вчера, 08:43
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
Вчера, 01:38
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
12 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+