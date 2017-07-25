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Рейнгольд: «Бердыев развалил одну команду, ушел в другую»

25 июля 2017, 11:38
87

Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд считает, что «Рубин» ждут проблемы в нынешнем сезоне, так как команде не хватает высококлассных футболистов. По его словам, даже приход Курбана Бердыева не решит эту проблему.

«У «Рубина» нет мастеров. Бердыев навел порядок в обороне, наладил дисциплину, подготовил игроков физически, но нет исполнителей. Как играть в футбол? Они забили несчастный мяч, думали удержать счет. Но…

Бердыев такой компот сварил в нашем футболе. Развалил одну команду, ушел в другую. Все игроки разбежались – кто в «Рубин», кто в «Зенит». На «Ростов» больно было смотреть в матче с «Ахматом»: бился как рыба об лед. Команда обезглавлена морально и физически.

Ну ладно, идешь ты в другой клуб – зачем игроков с собой забираешь? Сами они, как только Бердыев ушел, ломанулись кто куда. Ну, что «Зениту» так нужен Полоз? Прямо без него никак? Или Ерохин? Или Терентьев? Безобразие полнейшее. У меня перед глазами пример Бухарова, Могилевца, Рязанцева, которые «профукали» в Ленинграде свои годы. Не хочу их обидеть, но нет у них мастерства, чтобы усилить «Зенит».

Дураку ясно. Будете на лавочке сидеть, штаны протирать, терять время, которого и так мало в карьере футболиста. Вы, ребята, должны все же в футбол играть, а не копейки считать, лишний рубль, который «Зенит» положил вам на зарплату», – рассказал Рейнгольд.

В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Игра состоится в субботу, 29 июля.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Бердыев Курбан Рейнгольд Валерий
Комментарии (87)
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Manilov
1500974198
Хм..., а что Бердыев за собой игроков на аркане тянул? Или их под конвоем в автозаке перевозили? Не надо игроков за дебилов-то держать. Они идут работать с тем с кем комфортнее и кому доверяют.
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Вадим 1972
1500974214
Что за бред ? Если Бердыев "развалит" Рубин, так как "развалил" Ростов, то его в Казани на руках будут носить. А то что Ростов игроков не смог удержать, так это проблемы не Бердыева, а руководства Ростова.
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ALeX-161-rus
1500974436
Я только двумя руками за,чтобы Бекиевич еще раз так "развалил" наш Ростов! Пришел,сохранил место в рфпл,на следующий сезон едва не привел к чемпионству,достойно провели еврокубки,играя на равных с Баварией,Атлетико,МЮ... С грандами европейского футбола. И многие долги были погашены именно благодаря успешному выступлению в еврокубках! А вы говорите "развалил".... А то что ушли игроки,это их право. Если мне сейчас предложат большую зарплату,я тоже уйду со своей работы.
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Pro100Kid
1500974909
Что он несет?!!!Бердыев Ростов собрал с нуля!А то,что футболисты ушли за ним - неудивительно,учитывая бездарное управление клуба.
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BAIv
1500975209
Бердыев пока лучший из тренеров(из бывших СССР) так что пить надо меньше... или больше.
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EsKamilio
1500975259
Уважаемые читателя бомбардира, я думаю, что не ошибусь, если выражу мнение большинства: "Надоели идиотские комментарии от Валерия Рейнгольда. Просим администрацию Бомбардира перестать публиковать материалы от этого автора".
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paracetamol
1500976026
Курбан все разваливает и футбол у него невыразительный. Тошно смотреть.
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84aivengo
1500976119
у рейнгольда крыша едет уже... здравый смысл трещит по швам.... смешно иногда даже..
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zico2205
1500979425
Многое сказал правильно....Ростов просто захотели уничтожить, потому .что его реально это был самый сильный клуб России в последние 2 года !!! Он это доказал на международной арене. И не нужны Зениту,ни Полоз,ни Ерохин,ни Терентьев- просто это такая политика у Зенита. Не свое усиление, а стараться как можно сильнее обескровить противников...Только вот на этом , карьера бывших ростовчан уже закончена(пример -Бухаров)...Они пару лет просидят на лавке-потом их отдадут в аренду Томи или Оренбургу и все....И в сборную,без игровой практики , их уже никто не возьмет...Погнались за баблом- а прикончат свою карьеру...Надо реально оценивать свои силы, да и понимать что их стиль не вписывается в манеру игры Зенита...В общем очень глупый поступок...Будут об этом жалеть очень сильно....А Ростов конечно сейчас разобран...Абсолютно новая команда...Но остались настоящие МУЖИКИ-Гацкан,Калачев,Мевля...Очень сильно прибавил Хорен !!! Настоящий мотор команды!!! Но остальным нужно время адаптироваться, ну и конечно надо везение!!! Удачи команде!!!
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taraz8
1500986218
Пролистал мысленно историю, когда Рейнгольд играл за Спартак, запомнилась его нерусская фамилия, забивал иногда, но далеко было до уровня Банишевского, Базилевича, Копаева, Малофеева, Бышовца и др. Зачем по заказу гадить на Бердыева? Ростов развалил не Бердыев, а его руководители и еще задолго до его прихода. В каком состоянии был Ростов все помнят, что сделала команда в последующий период с фейрверком добротной игры в Европе и РФПЛ. Статья эта в минус самому Рейнгольду. И еще: Бердыев свое дело знает и еще не раз докажет всем и подобным писакам.
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