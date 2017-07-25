Рейнгольд: «Бердыев развалил одну команду, ушел в другую»

Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд считает, что «Рубин» ждут проблемы в нынешнем сезоне, так как команде не хватает высококлассных футболистов. По его словам, даже приход Курбана Бердыева не решит эту проблему.

«У «Рубина» нет мастеров. Бердыев навел порядок в обороне, наладил дисциплину, подготовил игроков физически, но нет исполнителей. Как играть в футбол? Они забили несчастный мяч, думали удержать счет. Но…

Бердыев такой компот сварил в нашем футболе. Развалил одну команду, ушел в другую. Все игроки разбежались – кто в «Рубин», кто в «Зенит». На «Ростов» больно было смотреть в матче с «Ахматом»: бился как рыба об лед. Команда обезглавлена морально и физически.

Ну ладно, идешь ты в другой клуб – зачем игроков с собой забираешь? Сами они, как только Бердыев ушел, ломанулись кто куда. Ну, что «Зениту» так нужен Полоз? Прямо без него никак? Или Ерохин? Или Терентьев? Безобразие полнейшее. У меня перед глазами пример Бухарова, Могилевца, Рязанцева, которые «профукали» в Ленинграде свои годы. Не хочу их обидеть, но нет у них мастерства, чтобы усилить «Зенит».

Дураку ясно. Будете на лавочке сидеть, штаны протирать, терять время, которого и так мало в карьере футболиста. Вы, ребята, должны все же в футбол играть, а не копейки считать, лишний рубль, который «Зенит» положил вам на зарплату», – рассказал Рейнгольд.

В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Игра состоится в субботу, 29 июля.