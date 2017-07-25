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    Рейнгольд: «Бердыев развалил одну команду, ушел в другую»

    Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд считает, что «Рубин» ждут проблемы в нынешнем сезоне, так как команде не хватает высококлассных футболистов. По его словам, даже приход Курбана Бердыева не решит эту проблему.

    «У «Рубина» нет мастеров. Бердыев навел порядок в обороне, наладил дисциплину, подготовил игроков физически, но нет исполнителей. Как играть в футбол? Они забили несчастный мяч, думали удержать счет. Но…

    Бердыев такой компот сварил в нашем футболе. Развалил одну команду, ушел в другую. Все игроки разбежались – кто в «Рубин», кто в «Зенит». На «Ростов» больно было смотреть в матче с «Ахматом»: бился как рыба об лед. Команда обезглавлена морально и физически.

    Ну ладно, идешь ты в другой клуб – зачем игроков с собой забираешь? Сами они, как только Бердыев ушел, ломанулись кто куда. Ну, что «Зениту» так нужен Полоз? Прямо без него никак? Или Ерохин? Или Терентьев? Безобразие полнейшее. У меня перед глазами пример Бухарова, Могилевца, Рязанцева, которые «профукали» в Ленинграде свои годы. Не хочу их обидеть, но нет у них мастерства, чтобы усилить «Зенит».

    Дураку ясно. Будете на лавочке сидеть, штаны протирать, терять время, которого и так мало в карьере футболиста. Вы, ребята, должны все же в футбол играть, а не копейки считать, лишний рубль, который «Зенит» положил вам на зарплату», – рассказал Рейнгольд.

    В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Игра состоится в субботу, 29 июля.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.07.2017 11:38
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +69

      Ловец снов 86 24 ноября 2018, 13:59

      Зенит ослабил соперника.

      5
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      Рейтинг: -256

      balaton78 26 июля 2017, 13:32

      Новосельцев считает до сих пор копеечки евровые )))) только играть перестал совсем.Терентьев же даже в число 18 попадать не будет..Считай,карьеру закончил..очень глупые переходы..сами себе карьеру сломали..

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 июля 2017, 12:26

      Придурковатый типок..

      3
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      Рейтинг: +2336

      den161 26 июля 2017, 07:32

      На Ростов больно смотреть??? Кому и почему? Может потому что команда не обречена?? Дэбил....
      P.S. В старте с тереком, в ростове было 6 полевых из прежней команды и все из основы, кроме могилевца

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 июля 2017, 07:00

      Игроки же ломанулись..,при чем тут Бердыев-то?
      Смешал все в одну кучу..,господи,как же ты смешон.))

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 июля 2017, 23:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я тоже не верю в феномен Бердыева, поэтому и европейцы холодно к нему относятся. Тренер как тренер.

      -4
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      Рейтинг: +429

      Qranat > RedWhiteFans2 25 июля 2017, 23:59

      ЛЧ и ЛЕ с "Ростовом" смотрел, умник ? Какое отношение у Анчелотти, Моуриньо, Гвардьолы и других тренеров европейских топов к Бердыеву при встрече тоже не видел и отзывы не слышал ? Какие тебе нужны европейцы, двоечник. Никто не пытается пиарить Бердыева, как это делают ангажированные российские СМИ с халявщиком Кареррой (спасибо Мутко скажите), Слуцким... Никто не знает кто приглашал тренера, давно сделавшего себе имя, и какой клуб, хотя агенты говорили, что подобный интерес, и не малый, в Европе к Бердыеву есть... А ему это нужно, спросили, при том, что он отлично владеет английским языком ? А вот Слуцкий прямо востребован... кое-как Абрамович воткнул во вторую лигу... А теперь и Карерру начали сватать в гранды... правда только купленные спартаковскими решалами, писаки.

      2
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 июля 2017, 22:40

      Чего он несёт ,прошло всего два тура .

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      Рейтинг: +429

      Qranat > Voltiz 26 июля 2017, 00:01

      Не обращайте внимание. Идиот отмороженный, старый маразматик - Полоз, Ерохин, Терентьев и Нобоа ушли в "Зенит", а Бердыев виноват ??? А раньше питерские скупали Бухарова, Семака, Ансальди с Домингисом, Новосельцева и Рязанцева тоже из-за того, что Бердыев плохой ??? Вот ДЕБИЛ. И кто-то же берет у него интервью... наверно такой же с отбитой башкой или просто ради хохмы... или вновь хотят понервировать Бекиевича и его команду, трясясь в коленках, что его любимому Спартаку ловить будет нечего в Казани, как было в Ростове ??? Позорники писучие.

      2
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 25 июля 2017, 21:57

      Нарочно эту глупость пишите?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 июля 2017, 19:56

      Опа-опа-опа..
      Кефир по акции совсем забродил..!!
      Ты на кого руку-то поднял?
      На бронзового медалиста ЧМ-18?))


      сноска.(упублекуйте уже куда-нибудь этого гордого носителя традиций и красивой фамилии)

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      Рейтинг: +8

      l.andreasXXX 25 июля 2017, 19:45

      Я готов быть дружелюбным с любым болелой Спартака, ЦСКА, Динамо и всех ко Зениту сейчас и в подметки не годится. Но каким идиотом надо быть, чтобы такое сказать, как этот старый маразматик? В Ростов Лига Чемпионов пришла, команда из аутсайдера превратилась в твердого середняка. Идиот в данном случае - не оскорбление, а медицинский диагноз и такое не лечится.

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