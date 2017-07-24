Молло будет заявлен в ФНЛ за «Зенит-2»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло будет заявлен за вторую команду петербуржцев, выступающую в ФНЛ. Новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не рассчитывает на француза как на игрока основного состава, и до закрытия трансферного окна клуб будет пытаться найти новую команду для 27-летнего футболиста.

Молло перебрался в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе нынешнего года. Во второй части прошлого чемпионата России он провел в составе питерцев семь поединков, отметившись одним голом.