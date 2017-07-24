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    Молло будет заявлен в ФНЛ за «Зенит-2»

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло будет заявлен за вторую команду петербуржцев, выступающую в ФНЛ. Новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не рассчитывает на француза как на игрока основного состава, и до закрытия трансферного окна клуб будет пытаться найти новую команду для 27-летнего футболиста.

    Молло перебрался в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе нынешнего года. Во второй части прошлого чемпионата России он провел в составе питерцев семь поединков, отметившись одним голом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.07.2017 14:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 06:50

      Растащили Крылышки ради Зенита-2. Когда вы уже подавитесь, суки.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 06:43

      Не ходил бы ты в Зенит
      Может был бы знаменит.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 06:36

      Невороятные приключения француза в России.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 июля 2017, 21:55

      За такую зарплату можно и в Зените-22 поиграть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 июля 2017, 19:50

      этого- то за что...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Hulk 37rus 24 июля 2017, 19:28

      Молло в принцепи нормально бровку держал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 24 июля 2017, 18:47

      правильно!!!
      они нам ещё за сожжение Москвы не ответили в 1812 году...
      учит Зенит, учит!!!!- всё как об стенку горох!!!

      0
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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 24 июля 2017, 18:05

      Надо его в Локо прикупить.

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 24 июля 2017, 17:59

      https://bombardir.ru/news/493474-Byshovec-predrekaet-Mollo-mesto-v-osnovnom-sostave-Zenita

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 июля 2017, 17:11

      похоже не хочеть расторгать контракт жирный. выбрал бабло

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