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Молло будет заявлен в ФНЛ за «Зенит-2»

24 июля 2017, 14:50
22

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло будет заявлен за вторую команду петербуржцев, выступающую в ФНЛ. Новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не рассчитывает на француза как на игрока основного состава, и до закрытия трансферного окна клуб будет пытаться найти новую команду для 27-летнего футболиста.

Молло перебрался в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе нынешнего года. Во второй части прошлого чемпионата России он провел в составе питерцев семь поединков, отметившись одним голом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Молло Йоан
Комментарии (22)
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dok66
1500899370
Повелся на большие бабки ! Карьера - в минус !
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Челнинец
1500899628
а так если не погнался бы за деньгами, то может и помог бы сохранить прописку Крыльям!
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Alex ostrov
1500900018
Жаль, хороший игрок!
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insider_retro
1500901124
Недальновидная и бездарная прошлогодняя закупная компания.... Нынче почти всех купленных силятся куда-нибудь пристроить.....
Ответить
Тазит
1500901164
Лучше бы Дзюбиньо отправили...
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карасевщина
1500902241
судьба всех кто в газовик уходит
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XaXatyn
1500903723
В Крыльях был лидером , а в Зените играет за второй состав ! Ну у каждого свой выбор .
Ответить
Сибирь за Спартак
1500953780
Невороятные приключения француза в России.
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Svoysvoemubrat
1500954202
Не ходил бы ты в Зенит Может был бы знаменит.
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Одинокий волк Маквейд
1500954627
Растащили Крылышки ради Зенита-2. Когда вы уже подавитесь, суки.
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