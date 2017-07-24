Веденеев: «Игра Нету вызывает тревожное состояние ожидания краха»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев оценил игру защитника команды Луиша Нету в матче второго тура, в котором был обыграл «Рубин» со счетом 2:1. Он назвал позицию центрального защитника самой проблемной в команде из Санкт-Петербурга. Веденеев считает, что штаб Роберто Манчини должен устранить эту проблему как можно скорее.

– Все время возникали какие-то проблемы. Когда Нету совершил свою очередную ошибку, подумалось: сейчас Жирков появится, и Кришито перейдет в середину. Весь остаток матча было у меня тревожное состояние ожидания краха. Думалось: если Нету не заменят – точно пропустят второй мяч.

– Неужели на безрыбье и Нету – основной? Почему ему доверял все время и Луческу, и сейчас Манчини – не самые слабые тренера?

– Они перебирают состав по-всякому. Манчини видит, что у «Рубина» на матч против «Зенита» фактически нет нападающих, находящихся в хорошей форме. Поэтому и вынужден с риском для своей обороны ставить в состав Нету. Всем ясно: Кришито сыграет лучше, но тогда не будет его кроссов. Ведь все решила передача Доменико на 91-й минуте, его четкий пас. И в первом тайме, и во втором он постоянно был готов к забегам по левой бровке и к точным передачам. По ходу матча я обратил внимание на одну до обидного простую ситуацию. У Нету мяч, а Кришито свободен, его никто не держит, португалец смотрит на итальянца, но пас не отдает. Бедный Кришито разводит руками: мол, ну что ж такое? Дождавшись, наконец, мяча, ловко убирает его под левую – у него это четко отработано – и отправляет адресату быструю фланговую передачу.

Для профессионала эта ситуация – давно пройденный этап. Когда команда обороняется большими силами, думать ничего уже не надо. Просто нужно сделать против нее как можно больше передач в чужую штрафную, чтобы количество перешло в качество. То есть загрузить центральных игроков соперника, заставить их устать и вынудить ошибаться. Но если катать мяч в районе центрально круга, то эти игроки останутся свежими, на свежих ногах и со свежей головой. Эту аксиому все профессионалы обязаны знать.

В «Зените» есть «столб» Дзюба, есть Кокорин, хорошо играющий головой, – им надо постоянно доставлять мячи. А в результате команда просто перекатывает мяч и допускает детские ошибки в обороне. Представляю, как сидит Манчини со своими восемью помощниками и обсуждает все эти проблемы, которые требуют незамедлительного решения.

В российском футболе мы привыкли, что у нас тренер занимается переобучением игроков. У европейских специалистов – они не тренеры, а больше менеджеры – совершенно другая психология, они сразу ищут замену. Разговор об усилении центра обороны «Зенита» достаточно давно уже идет, и о поисках центрального нападающего. Это самые проблемные в команде зоны.