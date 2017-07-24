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    Эрнандес: «Перешел в «Реал» для того, чтобы учиться»

    Новичок «Реала» Тео Эрнандес готов учиться в новом клубе, в том числе у своих партнеров.

    «Играть в команде с таким футболистом, как Марсело, для меня счастье. Я перешел в «Реал» в том числе и для того, чтобы учиться у таких футболистов, продолжать прогрессировать.

    Могу сказать, что Марсело является футболистом очень высокого уровня. Я хочу учиться у него, получать подсказки и помощь. Именно это я и планирую дальше делать», – заявил Эрнандес.

    Напомним, что Эрнандес перебрался в «Реал» из «Атлетико» в начале июля.

    Источник: AS

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    24.07.2017 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Nesqu1k 24 июля 2017, 14:42

      в таком клубе нужно играть, а не учиться

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