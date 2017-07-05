Тео Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Реал»

Мадридский «Реал» подписал контракт с уже бывшим футболистом «Атлетико» Тео Эрнандесом. Сумма перехода не разглашается, однако известна длительность соглашения между футболистом и «сливочными» – шесть лет.

Из неофициальных источников поступала информация, что «матрасники» получат за хавбека порядка 26 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает Эрнандеса всего лишь в 15.

Прошлый сезон испанской Примеры футболист провел в аренде в «Алавесе», за который провел 32 матча и отметился одним забитым мячом, четырьмя голевыми пасами, 12-ю желтыми карточками, одним прямым удалением.