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    Канищев: «Зениту» пока везет. Особенно в Хабаровске»

    Бывший полузащитник «Зенит» Александр Канищев считает, что команде из Санкт-Петербурга на старте сезона пока благоволит удача, особенно в Хабаровске.

    Напомним, в матче 1-го тура петербургский клуб одержал победу над «СКА-Хабаровском» (2:0).

    – «Зенит» одержал две победы на старте чемпионата. Ваши комментарии…

    – Молодцы, набрали шесть очков. Хотя не обошлось без везения. Особенно в Хабаровске. СКА создал достаточно моментов, два раза мяч попал в штангу зенитовских ворот. Что же касается субботнего матча с «Рубином», то казанцы действовали от обороны, игра была скучной. В первом тайме футболистам и болельщикам не давала заснуть разве что группа фанатов, но, опять же, зенитовцы – молодцы, вырвали победу в компенсированное время. Новобранец «сине-бело-голубых» Дриусси продемонстрировал, что его не зря купили. Хороший парень.

    – После этих матчей о Дриусси и его соотечественнике Паредесе уже заговорили как о новых звездах «Зенита». Согласны с тем, что именно они будут определять игру «сине-бело-голубых»?

    – В принципе, они неплохие игроки. Это было ясно еще до того, как эти аргентинцы появились в «Зените». Но станут ли они здесь звездами, сложно сказать, поскольку для этого должна быть соответствующая среда. Проблема в том, что в российский чемпионат довольно часто приезжают талантливые и перспективные футболисты, но затем вместо своего дальнейшего прогресса и роста начинают у нас деградировать. К примеру, тот же Кришито. Вспомните, каким ярким игроком он был, когда пришел в «Зенит». В сборную Италии вызывался. А сейчас его не то что в национальную команду не вызывают, так еще и никто из приличных клубов не хочет купить. Так и с аргентинцами может случиться. Таким футболистам нужно играть в топовых чемпионатах, до которых наше первенство недотягивает. Если они, конечно, хотят вырасти до уровня звезд. В российском чемпионате это довольно сложно сделать. Дай бог, чтобы «Зенит» дошел в Лиге Европы до определенно высокого уровня. В противном случае ребятам будет непросто прогрессировать.

    – Похоже, что игроком основы питерской команды становится и еще один новичок – Далер Кузяев, которому доверяет Роберто Манчини?

    – Этот полузащитник обладает неплохими данными, однако до лидерства в «Зените» ему еще далеко. Пока он выглядит неплохо, но не более того.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.07.2017 08:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 09:58

      это зависит от игрока, а не от чемпионата можно и в ЛаЛиге или серии А дурака валять, но если игрок хочет вырасти и прогрессировать и стремиться к большему то должен показывать класс в каждой игре не взирая с кем играешь с Реалом или Тосно

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 июля 2017, 09:37

      Везёт сильнейшим)))

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > dyema 24 июля 2017, 09:59

      везение не всегда спутник сильнейшего, а Зенит пока не показывает игры что от него ждут и болельщики и тренер и руководство

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      Рейтинг: +160

      Varnes 24 июля 2017, 08:42

      Про Мартина Шкртела уже забыли?
      То что футболисты имеющие потенциал не вырастают в суперзвезд виноват не чемпионат и не клуб. Надо больше работать!
      Зенит - стабильно играет в ЛЧ и ЛЕ, поэтому возможность продемонстрировать себя "всему миру" у игроков всегда есть, остается только это сделать.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Varnes 24 июля 2017, 09:57

      Про Ивановича в том числе, из Локо, да сразу в Челси...

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 24 июля 2017, 08:33

      В целом согласен, но не по Кришито. Его сломили травмы на старте выступлений за Зенит, а не Россия.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 08:24

      Горькая правда относительно приезда игроков и постепенном их затуханию... Сложно вспомнить тех кто приехал, поиграл, заявил о себе и с улучшением уехал... Состав в Зените подбирается серьёзный, под перспективные задачи и с далёким прицелом... Очень хочется, что бы эта машина не заглохла, поехала, проехала по соперникам в еурокубках, напомнила о себе и накатала себе дорогу к победам на ближайшие 5 лет.... Всё для этого есть!...

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