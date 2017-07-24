Канищев: «Зениту» пока везет. Особенно в Хабаровске»

Бывший полузащитник «Зенит» Александр Канищев считает, что команде из Санкт-Петербурга на старте сезона пока благоволит удача, особенно в Хабаровске.

Напомним, в матче 1-го тура петербургский клуб одержал победу над «СКА-Хабаровском» (2:0).

– «Зенит» одержал две победы на старте чемпионата. Ваши комментарии…

– Молодцы, набрали шесть очков. Хотя не обошлось без везения. Особенно в Хабаровске. СКА создал достаточно моментов, два раза мяч попал в штангу зенитовских ворот. Что же касается субботнего матча с «Рубином», то казанцы действовали от обороны, игра была скучной. В первом тайме футболистам и болельщикам не давала заснуть разве что группа фанатов, но, опять же, зенитовцы – молодцы, вырвали победу в компенсированное время. Новобранец «сине-бело-голубых» Дриусси продемонстрировал, что его не зря купили. Хороший парень.

– После этих матчей о Дриусси и его соотечественнике Паредесе уже заговорили как о новых звездах «Зенита». Согласны с тем, что именно они будут определять игру «сине-бело-голубых»?

– В принципе, они неплохие игроки. Это было ясно еще до того, как эти аргентинцы появились в «Зените». Но станут ли они здесь звездами, сложно сказать, поскольку для этого должна быть соответствующая среда. Проблема в том, что в российский чемпионат довольно часто приезжают талантливые и перспективные футболисты, но затем вместо своего дальнейшего прогресса и роста начинают у нас деградировать. К примеру, тот же Кришито. Вспомните, каким ярким игроком он был, когда пришел в «Зенит». В сборную Италии вызывался. А сейчас его не то что в национальную команду не вызывают, так еще и никто из приличных клубов не хочет купить. Так и с аргентинцами может случиться. Таким футболистам нужно играть в топовых чемпионатах, до которых наше первенство недотягивает. Если они, конечно, хотят вырасти до уровня звезд. В российском чемпионате это довольно сложно сделать. Дай бог, чтобы «Зенит» дошел в Лиге Европы до определенно высокого уровня. В противном случае ребятам будет непросто прогрессировать.

– Похоже, что игроком основы питерской команды становится и еще один новичок – Далер Кузяев, которому доверяет Роберто Манчини?

– Этот полузащитник обладает неплохими данными, однако до лидерства в «Зените» ему еще далеко. Пока он выглядит неплохо, но не более того.