Это'О может сменить «Антальяспор» на «Фенербахче»

Форвард «Антальяспора» Самуэль Это'О может подписать контракт с «Фенербахче».

По информации турецкого ресурса Fanatik, стамбульский клуб рассматривает вариант приглашения 36-летнего экс-игрока «Анжи». Переход рассматривается в контексте обмена на нападающего Аатифа Шаешу и денежной суммы. Финансовые подробности на данный момент неизвестны.

Камерунец перешел в «Антяльяспор» в июне 2015 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне на его счету 18 мячей и пять результативных передач в 30 играх всех турниров. Форвард занял третье место в списке бомбардиров турецкого Суперлиги-2015/16.

В период выступления в РФПЛ Это'О забил 25 голов в 53 матчах.