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    Это'О может сменить «Антальяспор» на «Фенербахче»

    Форвард «Антальяспора» Самуэль Это'О может подписать контракт с «Фенербахче».

    По информации турецкого ресурса Fanatik, стамбульский клуб рассматривает вариант приглашения 36-летнего экс-игрока «Анжи». Переход рассматривается в контексте обмена на нападающего Аатифа Шаешу и денежной суммы. Финансовые подробности на данный момент неизвестны.

    Камерунец перешел в «Антяльяспор» в июне 2015 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне на его счету 18 мячей и пять результативных передач в 30 играх всех турниров. Форвард занял третье место в списке бомбардиров турецкого Суперлиги-2015/16.

    В период выступления в РФПЛ Это'О забил 25 голов в 53 матчах.

    Источник: fanatik.com.tr

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    23.07.2017 13:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 23 июля 2017, 17:28

      Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 15:06

      Сэми точно знает как надо бить по мячу и попадать в створ ворот....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июля 2017, 14:07

      Кубыряется он неплохо в Турции

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июля 2017, 13:12

      Самуэль до сих пор зажигает ! Думал уже в полном отстое ! И востребован ! Молодец !

      1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 23 июля 2017, 13:08

      Офигеть он все еще играет, и судя по результатам не плохо.

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