Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Это'О может сменить «Антальяспор» на «Фенербахче»

23 июля 2017, 13:00
5

Форвард «Антальяспора» Самуэль Это'О может подписать контракт с «Фенербахче».

По информации турецкого ресурса Fanatik, стамбульский клуб рассматривает вариант приглашения 36-летнего экс-игрока «Анжи». Переход рассматривается в контексте обмена на нападающего Аатифа Шаешу и денежной суммы. Финансовые подробности на данный момент неизвестны.

Камерунец перешел в «Антяльяспор» в июне 2015 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне на его счету 18 мячей и пять результативных передач в 30 играх всех турниров. Форвард занял третье место в списке бомбардиров турецкого Суперлиги-2015/16.

В период выступления в РФПЛ Это'О забил 25 голов в 53 матчах.

Источник: fanatik.com.tr
Турция. Суперлига Антальяспор Фенербахче Это'О Самуэль Шаешу Аатиф
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
The_Enot
1500804498
Офигеть он все еще играет, и судя по результатам не плохо.
Ответить
dok66
1500804738
Самуэль до сих пор зажигает ! Думал уже в полном отстое ! И востребован ! Молодец !
Ответить
ФК_Полоцк
1500808079
Кубыряется он неплохо в Турции
Ответить
insider_retro
1500811603
Сэми точно знает как надо бить по мячу и попадать в створ ворот....
Ответить
STALKER27
1500820103
Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах
Ответить
Главные новости
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
2
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
Все новости
Все новости
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
20
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
Вчера, 14:20
9
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
Вчера, 13:19
6
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
Вчера, 09:01
1
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
Вчера, 08:23
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
Вчера, 08:18
4
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
14 августа
21
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
14 августа
7
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
14 августа
5
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14 августа
12
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14 августа
1
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
13 августа
5
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
13 августа
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
13 августа
3
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
13 августа
1
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
13 августа
1
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
12 августа
2
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
12 августа
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
12 августа
2
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+