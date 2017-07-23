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    Шалимов: «У Мамаева температура 39, Лаборде повредил заднюю поверхность бедра»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Тосно» (2:0) прокомментировал кадровые проблемы в команде.

    «У Мамаева (пропустил матч – прим. «Бомбардира») температура поднялась – 39 градусов. У Лабордезадняя поверхность бедра, надеемся, сможет восстановиться к следующему матчу. Подберезкин тоже чуть потянул заднню поверхность бедра (был заменен на 67 минуте). Смолов, Окриашвили, Крицюк будут дольше восстанавливаться», – сказал Шалимов.

    Лучший бомбардир РФПЛ-2016/17 Федор Смолов также восстанавливается от травмы мышцы задней поверхности бедра.

    Источник: ФК «Тосно»

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    23.07.2017 00:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 июля 2017, 08:09

      ну и физподготовка, Игорек!!!!

      0
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 23 июля 2017, 06:08

      Мамаев бухает как всегда, Смолов вместе сним с горя, что он такое бревно

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 июля 2017, 01:16

      Здоровья хочу пожелать Вам,впереди ЛЕ!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 июля 2017, 00:27

      а смолов куда падевался?

      0
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