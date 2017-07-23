Шалимов: «У Мамаева температура 39, Лаборде повредил заднюю поверхность бедра»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над «Тосно» (2:0) прокомментировал кадровые проблемы в команде.

«У Мамаева (пропустил матч – прим. «Бомбардира») температура поднялась – 39 градусов. У Лаборде – задняя поверхность бедра, надеемся, сможет восстановиться к следующему матчу. Подберезкин тоже чуть потянул заднню поверхность бедра (был заменен на 67 минуте). Смолов, Окриашвили, Крицюк будут дольше восстанавливаться», – сказал Шалимов.

Лучший бомбардир РФПЛ-2016/17 Федор Смолов также восстанавливается от травмы мышцы задней поверхности бедра.