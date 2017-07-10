Смолов выбыл на три недели, нападающий может не сыграть против «Спартака»

Вот именно 27 лет, а он никто и дальше ничего не предвидется с Краснодаром. Срочно бежать за бугор или в Спартак, иначе так и будет в Магните всю жизнь отовариваться.
Форвард «Краснодара» Федор Смолов прошел магнитно-резонансную томографию в Москве. Обследование выявило микронадрыв мышцы задней поверхности бедра. Ожидается, что футболист вернется на поле спустя две-три недели.
Таким образом, 27-летний Смолов не примет участия в матчах РФПЛ против «Рубина» и «Тосно», а также может пропустить встречу со «Спартаком».
Свое самочувствие футболист прокомментировал как «нормальное».
Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Смолову со стороны «Зенита» и «Спартака». Позже спортивный директор питерского клуба Константин Сарсания сказал, что руководство не собирается покупать нападающего любой ценой. Владелец красно-белых Леонид Федун удивился вопросу о возможном переходе игрока.