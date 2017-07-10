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  • Смолов выбыл на три недели, нападающий может не сыграть против «Спартака»

Смолов выбыл на три недели, нападающий может не сыграть против «Спартака»

10 июля 2017, 19:57
12

Форвард «Краснодара» Федор Смолов прошел магнитно-резонансную томографию в Москве. Обследование выявило микронадрыв мышцы задней поверхности бедра. Ожидается, что футболист вернется на поле спустя две-три недели.

Таким образом, 27-летний Смолов не примет участия в матчах РФПЛ против «Рубина» и «Тосно», а также может пропустить встречу со «Спартаком».

Свое самочувствие футболист прокомментировал как «нормальное».

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Смолову со стороны «Зенита» и «Спартака». Позже спортивный директор питерского клуба Константин Сарсания сказал, что руководство не собирается покупать нападающего любой ценой. Владелец красно-белых Леонид Федун удивился вопросу о возможном переходе игрока.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Смолов Федор
Комментарии (12)
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Snerg
1499708013
это все как то не чем, как чудит бомбардир! в одной статье смолову 27 , во второй 27,5, в этой уже 29! так админы считать научитесь ! Фёдор Миха́йлович Смо́лов (9 февраля 1990,
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shurik45
1499708219
Цена упала, значит надо брать ! )
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Бугимен
1499711797
Здоровья тебе Федя,голы еще успеешь забить,лечись.
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XaXatyn
1499712575
У меня может конечно не все хорошо с математикой ,но Смолов 90 года рождения ,а у нас пока еще 2017 год и не как не 2019!
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andrebest4
1499715309
Смолов уже номер выбрал в спаме)))15 -й
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Юрий Крутько
1499718268
Фёдор,давай в Спартак!Надо в ЭТОМ году играть в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ,а то потом, как бы поздно не было...Спартаку тоже выгодно,Смолов-очень качественное усиление!
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Argon
1499725862
Косит Федя. Может бунтует, за то что не отпустили в Зенит и Спартак?
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Дядя Серёжа
1499739593
Летние каникулы Бонифация продолжаются.
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baddy
1499759313
Вот именно 27 лет, а он никто и дальше ничего не предвидется с Краснодаром. Срочно бежать за бугор или в Спартак, иначе так и будет в Магните всю жизнь отовариваться.
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