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    Смолов выбыл на три недели, нападающий может не сыграть против «Спартака»

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов прошел магнитно-резонансную томографию в Москве. Обследование выявило микронадрыв мышцы задней поверхности бедра. Ожидается, что футболист вернется на поле спустя две-три недели.

    Таким образом, 27-летний Смолов не примет участия в матчах РФПЛ против «Рубина» и «Тосно», а также может пропустить встречу со «Спартаком».

    Свое самочувствие футболист прокомментировал как «нормальное».

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Смолову со стороны «Зенита» и «Спартака». Позже спортивный директор питерского клуба Константин Сарсания сказал, что руководство не собирается покупать нападающего любой ценой. Владелец красно-белых Леонид Федун удивился вопросу о возможном переходе игрока.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2017 19:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +111

      baddy 11 июля 2017, 10:48

      Вот именно 27 лет, а он никто и дальше ничего не предвидется с Краснодаром. Срочно бежать за бугор или в Спартак, иначе так и будет в Магните всю жизнь отовариваться.

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 05:19

      Летние каникулы Бонифация продолжаются.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 11 июля 2017, 01:31

      Косит Федя.
      Может бунтует, за то что не отпустили в Зенит и Спартак?

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 10 июля 2017, 23:24

      Фёдор,давай в Спартак!Надо в ЭТОМ году играть в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ,а то потом, как бы поздно не было...Спартаку тоже выгодно,Смолов-очень качественное усиление!

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 10 июля 2017, 22:35

      Смолов уже номер выбрал в спаме)))15 -й

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > andrebest4 10 июля 2017, 23:05

      Этот вброс уже разоблачили )

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 июля 2017, 21:49

      У меня может конечно не все хорошо с математикой ,но Смолов 90 года рождения ,а у нас пока еще 2017 год и не как не 2019!

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > XaXatyn 10 июля 2017, 22:01

      У тебя все нормально,молодец!Российский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и сборной России.
      Фёдор Смолов.Родился 9 февраля 1990 г. (27 лет), Саратов, РСФСР, СССР, Рост187 см. Позиция нападающий, Номер 90

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 июля 2017, 21:36

      Здоровья тебе Федя,голы еще успеешь забить,лечись.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 июля 2017, 20:36

      Цена упала, значит надо брать ! )

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      Рейтинг: +665

      Snerg 10 июля 2017, 20:33

      это все как то не чем, как чудит бомбардир! в одной статье смолову 27 , во второй 27,5, в этой уже 29! так админы считать научитесь ! Фёдор Миха́йлович Смо́лов (9 февраля 1990,

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