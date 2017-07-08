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Сарсания: «Зенит» не будет покупать Смолова любой ценой»

8 июля 2017, 01:46
10

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможный переход нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

– Федора в Петербурге ждать не стоит?

– Не могу так сказать. Состав – прерогатива тренерского штаба. Смолов нам очень нравится, это россиянин, лучший бомбардир чемпионата, серьезный футболист. Мы были заинтересованы в нем, но все зависит от условий.

– Был ли возможен обмен Смолова на Кокорина или Дзюбу?

– Без комментариев. Штаб хотел бы видеть в команде Смолова, но точно так же тренеры хотели видеть много кого еще. Но есть разные условия перехода, которые могут быть приемлемы или нет. Никогда не говори никогда, но на данный момент у нас нет возможности осуществить этот трансфер.

– Но если Смолов уйдет в «Спартак», это будет означать проигрыш в борьбе за футболиста.

– У нас есть свое понимание ситуации, из которого и исходим.

– Правильно ли сформулировать так – любой ценой Смолова в «Зените» не будет?

– Любой ценой – нет, не будет.

Ранее ситуацию прокомментировал Кахор Муминов, работник компании, представляющей интересы футболиста сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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qw3rty33
1499472884
а молодых не пробовали найти?
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Одинокий волк Маквейд
1499480332
Бартер не прошел, а нал закончился.
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Сибирь за Спартак
1499481232
Забудьте.
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Svoysvoemubrat
1499481665
Этот овощ не для вашего огорода.
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andrej-lucevich
1499494776
пиар хороший получился
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Нас Много
1499496562
Зенит уже купил и Кокорина и Дзюбу. Пора бы и честь знать...
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Popularov
1499502407
Смолову в Зените НЕЧЕГО делать! Смолову надо переходить в итальянский Милан! Вот там его место! Смолову надо бежать в Милан!!! А в Спартаке ему делать НЕЧЕГО! Испортит только себе карьеру футболиста!!! Федя! Оно вам нужно! Многие погнались за спартаковскими деньгами и загремели под федуновские ФАНФАРЫ!!! Смолову надо прислушаться к голосу РАЗУМА и не идти в Спартак!!! В прошлом сезоне 2016/17 Федун купил себе первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит. Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне! В этом году Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места. Но судейские скандалы будут! Поэтому не стоит Смолову идти в Спартак и там позориться!!! - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Мы ЗАСТАВИМ Будогосского и чиновников РФС внедрить в нашем чемпионате - систему видеопомощи арбитрам (VAR)!!! ЗАСТАВИМ!!! Потому что коррупцию из судейства надо ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ самым решительным образом! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства, имени Будогосского, в пользу Спартака и Зенита!!!
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Mahone
1499509846
Только заграница-либо Спартак!!!!!!!!! Зенит нет -там дубовый Дзюба есть,пьющий шампанское Кокорин,еще теперь аргентинец молодой-хватает-3 место предел мечтаний с Манчини
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