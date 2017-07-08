Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «Зенит» не будет покупать Смолова любой ценой»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможный переход нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    – Федора в Петербурге ждать не стоит?

    – Не могу так сказать. Состав – прерогатива тренерского штаба. Смолов нам очень нравится, это россиянин, лучший бомбардир чемпионата, серьезный футболист. Мы были заинтересованы в нем, но все зависит от условий.

    – Был ли возможен обмен Смолова на Кокорина или Дзюбу?

    – Без комментариев. Штаб хотел бы видеть в команде Смолова, но точно так же тренеры хотели видеть много кого еще. Но есть разные условия перехода, которые могут быть приемлемы или нет. Никогда не говори никогда, но на данный момент у нас нет возможности осуществить этот трансфер.

    – Но если Смолов уйдет в «Спартак», это будет означать проигрыш в борьбе за футболиста.

    – У нас есть свое понимание ситуации, из которого и исходим.

    – Правильно ли сформулировать так – любой ценой Смолова в «Зените» не будет?

    – Любой ценой – нет, не будет.

    Ранее ситуацию прокомментировал Кахор Муминов, работник компании, представляющей интересы футболиста сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 01:46
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июля 2017, 13:30

      Только заграница-либо Спартак!!!!!!!!! Зенит нет -там дубовый Дзюба есть,пьющий шампанское Кокорин,еще теперь аргентинец молодой-хватает-3 место предел мечтаний с Манчини

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 8 июля 2017, 11:26

      Смолову в Зените НЕЧЕГО делать!
      Смолову надо переходить в итальянский Милан!
      Вот там его место!
      Смолову надо бежать в Милан!!!
      А в Спартаке ему делать НЕЧЕГО!
      Испортит только себе карьеру футболиста!!!
      Федя! Оно вам нужно!
      Многие погнались за спартаковскими деньгами и загремели под федуновские ФАНФАРЫ!!!
      Смолову надо прислушаться к голосу РАЗУМА и не идти в Спартак!!!
      В прошлом сезоне 2016/17 Федун купил себе первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит.
      Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне!
      В этом году Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места.
      Но судейские скандалы будут!
      Поэтому не стоит Смолову идти в Спартак и там позориться!!!
      - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Мы ЗАСТАВИМ Будогосского и чиновников РФС внедрить в нашем чемпионате - систему видеопомощи арбитрам (VAR)!!!
      ЗАСТАВИМ!!!
      Потому что коррупцию из судейства надо ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ самым решительным образом!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства, имени Будогосского, в пользу Спартака и Зенита!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Popularov 8 июля 2017, 13:16

      Бомбануло то...или грибы просто)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > Popularov 8 июля 2017, 13:32

      Не ты ли купил Спартаку чемпионство-глупости-Зенит просто не команда ,винегрет-смесь бульдога с носорогом-посмотрим как сыграет в 2018г

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 8 июля 2017, 09:49

      Зенит уже купил и Кокорина и Дзюбу. Пора бы и честь знать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 8 июля 2017, 09:19

      пиар хороший получился

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 июля 2017, 05:41

      Этот овощ не для вашего огорода.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 июля 2017, 05:33

      Забудьте.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 июля 2017, 05:18

      Бартер не прошел, а нал закончился.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 8 июля 2017, 03:14

      а молодых не пробовали найти?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11