Сарсания: «Зенит» не будет покупать Смолова любой ценой»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможный переход нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

– Федора в Петербурге ждать не стоит?

– Не могу так сказать. Состав – прерогатива тренерского штаба. Смолов нам очень нравится, это россиянин, лучший бомбардир чемпионата, серьезный футболист. Мы были заинтересованы в нем, но все зависит от условий.

– Был ли возможен обмен Смолова на Кокорина или Дзюбу?

– Без комментариев. Штаб хотел бы видеть в команде Смолова, но точно так же тренеры хотели видеть много кого еще. Но есть разные условия перехода, которые могут быть приемлемы или нет. Никогда не говори никогда, но на данный момент у нас нет возможности осуществить этот трансфер.

– Но если Смолов уйдет в «Спартак», это будет означать проигрыш в борьбе за футболиста.

– У нас есть свое понимание ситуации, из которого и исходим.

– Правильно ли сформулировать так – любой ценой Смолова в «Зените» не будет?

– Любой ценой – нет, не будет.

Ранее ситуацию прокомментировал Кахор Муминов, работник компании, представляющей интересы футболиста сборной России.