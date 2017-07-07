Муминов: «В «Краснодаре» знают о желании Смолова. В любом случае игрок будет уважать свой контракт»

Кахор Муминов, работник компании ProSport Management, представляющей интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, прокомментировал ситуацию с возможным уходом футболиста из клуба.

«Смолов готовится к сезону в составе «Краснодара», здесь он провел два хороших сезона, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Любое решение будет принимать «Краснодара», они знают о его желании. В любом случае Смолов будет уважать футбол и свой контракт», – сказал Муминов.

В июне «Бомбардир» писал о том, что Смолов согласовал условия контракта со «Спартаком». Считалось, что окончательное решение останется за президентом «быков» Сергеем Галицким. Позже стало известно об интересе к россиянину со стороны «Зенита». Журналист Нобель Арустамян сказал, что 29-летний форвард покинет команду этим летом. Информацию подтвердил Василий Уткин.

В минувшем сезоне Смолов забил 18 голов в 20 встречах РФПЛ. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.