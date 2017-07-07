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    Муминов: «В «Краснодаре» знают о желании Смолова. В любом случае игрок будет уважать свой контракт»

    Кахор Муминов, работник компании ProSport Management, представляющей интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, прокомментировал ситуацию с возможным уходом футболиста из клуба.

    «Смолов готовится к сезону в составе «Краснодара», здесь он провел два хороших сезона, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Любое решение будет принимать «Краснодара», они знают о его желании. В любом случае Смолов будет уважать футбол и свой контракт», – сказал Муминов.

    В июне «Бомбардир» писал о том, что Смолов согласовал условия контракта со «Спартаком». Считалось, что окончательное решение останется за президентом «быков» Сергеем Галицким. Позже стало известно об интересе к россиянину со стороны «Зенита». Журналист Нобель Арустамян сказал, что 29-летний форвард покинет команду этим летом. Информацию подтвердил Василий Уткин.

    В минувшем сезоне Смолов забил 18 голов в 20 встречах РФПЛ. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2017 22:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +549

      Жентус 8 июля 2017, 15:27

      Какие 29? Ему 27

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      graf34 8 июля 2017, 09:04

      Если наши самые лучшие игроки имеют ценник всего в 12 млн, и такого уровня они достигают только к 29 лет - о каком показателе сборной надо говорить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 июля 2017, 07:44

      а куда же деться с подлодки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 июля 2017, 06:44

      за Смолова кто-то все решает наверно бывшая жена

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 июля 2017, 23:07

      муминов это кто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 7 июля 2017, 22:49

      Смолов-реальное усиление для Спартака,в том числе,и под Лигу Чемпионов.Сомнений нет и в том,что Федор впишется в игровые схемы Карреры...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 22:44

      вот развели демагогию как будто он Месси или Роналду

      2
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > Garrincha58 7 июля 2017, 23:43

      по меркам российского футбола он Месси или Роналду

      1
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      Рейтинг: +1307

      Taps 7 июля 2017, 22:33

      В "Зените" и без Смолова всё в порядке.
      Пусть едет в Китай.

      0
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