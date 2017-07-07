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  • Муминов: «В «Краснодаре» знают о желании Смолова. В любом случае игрок будет уважать свой контракт»

Муминов: «В «Краснодаре» знают о желании Смолова. В любом случае игрок будет уважать свой контракт»

7 июля 2017, 22:25
9

Кахор Муминов, работник компании ProSport Management, представляющей интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, прокомментировал ситуацию с возможным уходом футболиста из клуба.

«Смолов готовится к сезону в составе «Краснодара», здесь он провел два хороших сезона, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Любое решение будет принимать «Краснодара», они знают о его желании. В любом случае Смолов будет уважать футбол и свой контракт», – сказал Муминов.

В июне «Бомбардир» писал о том, что Смолов согласовал условия контракта со «Спартаком». Считалось, что окончательное решение останется за президентом «быков» Сергеем Галицким. Позже стало известно об интересе к россиянину со стороны «Зенита». Журналист Нобель Арустамян сказал, что 29-летний форвард покинет команду этим летом. Информацию подтвердил Василий Уткин.

В минувшем сезоне Смолов забил 18 голов в 20 встречах РФПЛ. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор
Комментарии (9)
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Taps
1499456019
В "Зените" и без Смолова всё в порядке. Пусть едет в Китай.
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Garrincha58
1499456662
вот развели демагогию как будто он Месси или Роналду
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Юрий Крутько
1499456983
Смолов-реальное усиление для Спартака,в том числе,и под Лигу Чемпионов.Сомнений нет и в том,что Федор впишется в игровые схемы Карреры...
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KARAT777
1499458065
муминов это кто
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sprint5
1499485480
за Смолова кто-то все решает наверно бывшая жена
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bolela_16
1499489082
а куда же деться с подлодки
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graf34
1499493843
Если наши самые лучшие игроки имеют ценник всего в 12 млн, и такого уровня они достигают только к 29 лет - о каком показателе сборной надо говорить?
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Жентус
1499516856
Какие 29? Ему 27
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