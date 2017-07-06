Уткин: «Знаю, что Смолов текущим летом «Краснодар» покинет»

Известный футбольный журналист Василий Уткин поделился имеющейся у него информацией о будущем нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Некогда комментатор выразил уверенность, что игрок покинет Кубань этим летом.

«Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре». Очевидно, что клуб готов расстаться с футболистом. Не ясно, у кого из сторон больше желает расставания. Константин Сарсания – лукавый человек, говорит, что Александра Кокорина не готов отдавать в «Краснодар».

Очевидно, что «Краснодар» интересует качественное приобретение на позицию Смолова российского игрока. Я больше склонен верить, что вариант с обменом на Кокорина обсуждается. А «Спартаку» некого предлагать. Красно-белые могут предложить лишь деньги», – рассказал Уткин.

На протяжении двух последних сезонов РФПЛ Смолов является лучшим бомбардиром турнира.