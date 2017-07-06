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    Уткин: «Знаю, что Смолов текущим летом «Краснодар» покинет»

    Известный футбольный журналист Василий Уткин поделился имеющейся у него информацией о будущем нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Некогда комментатор выразил уверенность, что игрок покинет Кубань этим летом.

    «Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре». Очевидно, что клуб готов расстаться с футболистом. Не ясно, у кого из сторон больше желает расставания. Константин Сарсания – лукавый человек, говорит, что Александра Кокорина не готов отдавать в «Краснодар».

    Очевидно, что «Краснодар» интересует качественное приобретение на позицию Смолова российского игрока. Я больше склонен верить, что вариант с обменом на Кокорина обсуждается. А «Спартаку» некого предлагать. Красно-белые могут предложить лишь деньги», – рассказал Уткин.

    На протяжении двух последних сезонов РФПЛ Смолов является лучшим бомбардиром турнира.

    Источник: Спорт FM

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    06.07.2017 20:17
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Андrey$& 7 июля 2017, 09:27

      Очень жаль если Смолов уйдет(. Единственный хороший нападающий с российским паспортом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 07:26

      «Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре...
      А пенсию повысят?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 23:49

      Сколько людей свечку держат над событием!... Диву даёшься, все такие осведомлённые!....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 6 июля 2017, 20:51

      Вот же Василий Ванга...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 июля 2017, 20:45

      Вася уже договорился,что МАЧТ-ТВ его послал.Теперь решил предсказать,что и как! Если Галицкий его отпустит и то только за 30 лямов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 20:24

      Вася кучу навалил - налетайте аналитики.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 6 июля 2017, 20:21

      Федя давай обратно в Анжи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2017, 20:21

      Складно излагает,собака,учитесь,Киса.(с)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 июля 2017, 20:21

      Галицкий его меньше чем за 30 не отдаст!

      2
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