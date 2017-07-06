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Федун: «Смолов в «Спартаке»? Без комментариев»

6 июля 2017, 16:30
15

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать информацию о возможном переходе в московской клуб нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что владелец «быков» Сергей Галицкий не желает отпускать российского форварда в стан красно-белых.

– Как прокомментируете слухи о переходе в «Спартак» Смолова за 30 миллионов евро?

– Без комментариев.

Напомним, что на Смолова, который два сезона подряд выигрывает гонку бомбардиров РФПЛ, также претендует «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Смолов Федор Федун Леонид
Комментарии (15)
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Asbjorn
1499347929
за эти деньги можно лучше напа купить,но если выбирать из русских игроков,то смолов лучший нап,но таких денег не стоит
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Red narva
1499348980
Оставьте парня в краснодаре.Это ЕГО клуб.
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Red narva
1499349075
Чем больше сильных клубов будет в России,тем интереснее будет чемпионат!А то три московских и Питер...Скучно господа!
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hevbn 28
1499350193
Я просто не понимаю, зачем Смолов нужен Спартаку при живых Зе Луише и Луисе Адриану , как показывает практика еще и Попов и Промес может сыграть на острие ( еще ведь и Давыдов же есть ), так что по моему с совсем уважением к Федору это будет очень странный трансфер , да еще за 30 млн. ( эти деньги можно потратить на укрепление тех позиций , которые действительно требуют усиление в Спартаке).
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Спартач_навсегда
1499350590
не опроверг значит возможно что перейдет.но не за 30 лямов)))
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Одинокий волк Маквейд
1499351003
Смолов не стоит 30.
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Сибирь за Спартак
1499351273
Скорее нет, чем да.
Ответить
Svoysvoemubrat
1499351914
Вопрос больше денежный, чем игровой, мне не особо интересен. Кому интересно проведите тест: у вас 30 уе, полистайте трансферные листы за этот ценник и решайте.
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a_who
1499353675
Да у нас 30 никто не стоит !!!
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zenit2012
1499359905
пусть идет в Спартак...)))
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