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    Федун: «Смолов в «Спартаке»? Без комментариев»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать информацию о возможном переходе в московской клуб нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Ранее сообщалось, что владелец «быков» Сергей Галицкий не желает отпускать российского форварда в стан красно-белых.

    – Как прокомментируете слухи о переходе в «Спартак» Смолова за 30 миллионов евро?

    – Без комментариев.

    Напомним, что на Смолова, который два сезона подряд выигрывает гонку бомбардиров РФПЛ, также претендует «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 16:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 6 июля 2017, 19:51

      пусть идет в Спартак...)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 6 июля 2017, 19:26

      Ну Спартаку под ЛЧ за 30 миллионов нужно помощнее кого нибудь найти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 6 июля 2017, 18:07

      Да у нас 30 никто не стоит !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 июля 2017, 17:38

      Вопрос больше денежный, чем игровой, мне не особо интересен. Кому интересно проведите тест: у вас 30 уе, полистайте трансферные листы за этот ценник и решайте.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 17:27

      Скорее нет, чем да.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 17:23

      Смолов не стоит 30.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 6 июля 2017, 17:16

      не опроверг значит возможно что перейдет.но не за 30 лямов)))

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 июля 2017, 17:09

      Я просто не понимаю, зачем Смолов нужен Спартаку при живых Зе Луише и Луисе Адриану , как показывает практика еще и Попов и Промес может сыграть на острие ( еще ведь и Давыдов же есть ), так что по моему с совсем уважением к Федору это будет очень странный трансфер , да еще за 30 млн. ( эти деньги можно потратить на укрепление тех позиций , которые действительно требуют усиление в Спартаке).

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июля 2017, 17:05

      Ну и пусть в Питер переходит-удачи.

      -1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:51

      Чем больше сильных клубов будет в России,тем интереснее будет чемпионат!А то три московских и Питер...Скучно господа!

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