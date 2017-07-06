Федун: «Смолов в «Спартаке»? Без комментариев»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать информацию о возможном переходе в московской клуб нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что владелец «быков» Сергей Галицкий не желает отпускать российского форварда в стан красно-белых.

– Как прокомментируете слухи о переходе в «Спартак» Смолова за 30 миллионов евро?

– Без комментариев.

Напомним, что на Смолова, который два сезона подряд выигрывает гонку бомбардиров РФПЛ, также претендует «Зенит».