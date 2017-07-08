Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун об интересе «Спартака» к Смолову: «С чего вы это вообще взяли?»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в московский клуб.

    «Смолов в «Спартаке»? С чего вы это вообще взяли?» – сказал 61-летний россиянин.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Зенит» опроверг интерес к Смолову. Вчера спортивный директор питерцев Константин Сарсания сказал, что клуб не собирается покупать 29-летнего игрока сборной России любой ценой.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 20:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 11 июля 2017, 12:42

      Создается впечатление, что на "бомбардире" работают люди далекие от футбола. Что за " 61-летний россиянин"? Сведения которые подает пенсионный фонд России отделу статистики московского муниципалитета? Может быть, потому что Смолову 29 лет (так в заметке) Зенит и отказался покупать возрастного игрока? Короче, хотите чтобы люди с удовольствием посещали Ваш портал, наведите порядок. Меньше чернухи - больше реальной информации.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 8 июля 2017, 21:00

      Бомбардир наркоманы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 июля 2017, 20:58

      Форвард Спартаку особо и не нужен. Платить бешеные деньги за Смолова Федун наверное не будет. И правильно- лучше потратиться на игрока другой позиции

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ 8 июля 2017, 20:50

      61- летний россиянин)) и когда Смолову 29 стукнуло? или есть информация что он тоже переписанный?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1426

      VSt > shikari_ 8 июля 2017, 21:28

      Стареет Фёдор на глазах, тяжёлая жизнь, интенсивные тренировки :)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11