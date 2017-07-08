Федун об интересе «Спартака» к Смолову: «С чего вы это вообще взяли?»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в московский клуб.

«Смолов в «Спартаке»? С чего вы это вообще взяли?» – сказал 61-летний россиянин.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Зенит» опроверг интерес к Смолову. Вчера спортивный директор питерцев Константин Сарсания сказал, что клуб не собирается покупать 29-летнего игрока сборной России любой ценой.