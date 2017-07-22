Полузащитник «Тосно» Кашчелан: «Краснодар» играет в самый красивый футбол в России»

Хавбек «Тосно» Младен Кашчелан подвел итог поражению от «Краснодара» (0:2) в игре второго тура РФПЛ.

– В первом тайме у вашей команды все было хорошо, что случилось во второй половине?

– Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию. Просто «Краснодар» не отступал от своей игры, все время играл в свой футбол: в пас, комбинационно. Они сотворили себе шанс, после которого забили очень хороший и красивый гол, а затем – еще один.

– После первого тайма не было ощущения, что против «Краснодара» можно играть на победу?

– Конечно, особенно в первые 15-20 минут у нас были пару моментов. Если бы мы их забили, возможно, игра была бы совсем другой. Сейчас мы можем только предполагать это. Однако «Краснодар» все равно играл в обороне сконцентрировано и не давал нам забить. «Краснодар« – это команда, которая играет в самый красивый футбол в России. Я это много раз говорил, и повторю еще раз.

– Какая была тактика? Быстрый гол?

– Быстрый гол всегда стремятся забить все, если возможно. В этой игре, как и с «Уфой», когда у нас было пару моментов, но мы не забили, и футбол нас наказал – пропустили сами.

– Показалось, что как раз после пропущенного гола игра вашей команды надломилась.

– Если вы пропускаете, то это бьет психологически. Тем более, на 60-ой минуте. Тяжело потом вернуться в игру, когда ты до этого так много терпел.

– Что не хватает «Тосно», чтобы побеждать в Премьер-лиге?

– Думаю, что у нас все есть, просто нам где-то немного не везет. Чуточку везения бы. Ну, и сильнее тренироваться, разбирать игры, стараться выиграть.

В следующем туре команда Дмитрия Парфенова встретится с «Зенитом».