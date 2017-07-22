Полузащитник «Тосно» Кашчелан: «Краснодар» играет в самый красивый футбол в России»

Хавбек «Тосно» Младен Кашчелан подвел итог поражению от «Краснодара» (0:2) в игре второго тура РФПЛ.
– В первом тайме у вашей команды все было хорошо, что случилось во второй половине?
– Какая была тактика? Быстрый гол?
– Быстрый гол всегда стремятся забить все, если возможно. В этой игре, как и с «Уфой», когда у нас было пару моментов, но мы не забили, и футбол нас наказал – пропустили сами.
– Показалось, что как раз после пропущенного гола игра вашей команды надломилась.
– Если вы пропускаете, то это бьет психологически. Тем более, на 60-ой минуте. Тяжело потом вернуться в игру, когда ты до этого так много терпел.
– Что не хватает «Тосно», чтобы побеждать в Премьер-лиге?
– Думаю, что у нас все есть, просто нам где-то немного не везет. Чуточку везения бы. Ну, и сильнее тренироваться, разбирать игры, стараться выиграть.
В следующем туре команда Дмитрия Парфенова встретится с «Зенитом».