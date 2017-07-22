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    Полузащитник «Тосно» Кашчелан: «Краснодар» играет в самый красивый футбол в России»

    Хавбек «Тосно» Младен Кашчелан подвел итог поражению от «Краснодара» (0:2) в игре второго тура РФПЛ.

    – В первом тайме у вашей команды все было хорошо, что случилось во второй половине?

    – Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию. Просто «Краснодар» не отступал от своей игры, все время играл в свой футбол: в пас, комбинационно. Они сотворили себе шанс, после которого забили очень хороший и красивый гол, а затем – еще один.
    – После первого тайма не было ощущения, что против «Краснодара» можно играть на победу?
    – Конечно, особенно в первые 15-20 минут у нас были пару моментов. Если бы мы их забили, возможно, игра была бы совсем другой. Сейчас мы можем только предполагать это. Однако «Краснодар» все равно играл в обороне сконцентрировано и не давал нам забить. «Краснодар« – это команда, которая играет в самый красивый футбол в России. Я это много раз говорил, и повторю еще раз.

    – Какая была тактика? Быстрый гол?

    – Быстрый гол всегда стремятся забить все, если возможно. В этой игре, как и с «Уфой», когда у нас было пару моментов, но мы не забили, и футбол нас наказал – пропустили сами.

    – Показалось, что как раз после пропущенного гола игра вашей команды надломилась.

    – Если вы пропускаете, то это бьет психологически. Тем более, на 60-ой минуте. Тяжело потом вернуться в игру, когда ты до этого так много терпел.

    – Что не хватает «Тосно», чтобы побеждать в Премьер-лиге?

    – Думаю, что у нас все есть, просто нам где-то немного не везет. Чуточку везения бы. Ну, и сильнее тренироваться, разбирать игры, стараться выиграть.

    В следующем туре команда Дмитрия Парфенова встретится с «Зенитом».

    Источник: Rusfootball.info

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    22.07.2017 23:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +111

      Prodriver 23 июля 2017, 12:17

      Если с командами из первой пятерки будут так начинать первый тайм..то даже не знаю..жди беды:(

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 июля 2017, 01:23

      Согласен!Быков с победой! На Классе!

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