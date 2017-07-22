«Сан-Паулу» не отпустил Тавареса в «Зенит», питерцы предлагали за защитника 6 миллионов

Бразильское издание Lance сообщило о том, что состав «Зенита» мог пополнить 20-летний защитник Жуниор Таварес.

В июне футболист «Сан-Паулу» продлил контракт с клубом. Спустя несколько дней «Зенит» обратился с предложением по покупке игрока за 6 миллионов евро. Бразильская сторона отказалась от трансфера.

Таварес стал игроком «Сан-Паулу» в январе, перейдя из «Гремио» за 146 тысяч евро. В минувшем сезоне на его счету три голевые передачи в 13 матчах. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 200 тысяч евро.