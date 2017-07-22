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    «Сан-Паулу» не отпустил Тавареса в «Зенит», питерцы предлагали за защитника 6 миллионов

    Бразильское издание Lance сообщило о том, что состав «Зенита» мог пополнить 20-летний защитник Жуниор Таварес.

    В июне футболист «Сан-Паулу» продлил контракт с клубом. Спустя несколько дней «Зенит» обратился с предложением по покупке игрока за 6 миллионов евро. Бразильская сторона отказалась от трансфера.

    Таварес стал игроком «Сан-Паулу» в январе, перейдя из «Гремио» за 146 тысяч евро. В минувшем сезоне на его счету три голевые передачи в 13 матчах. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 200 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 23:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:30

      Даже странно, вроде едут, да за такие деньги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2017, 10:19

      Только Питер может предлагать 6 миллионов,за игрока который стоит 200 тысяч.Очередной маразм.

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 23 июля 2017, 00:01

      Видимо считают, что продадут подороже.

      1
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