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    Дриусси: «Главное – забивать больше и больше голов для команды»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился эмоциями после дубля, который он оформил в матче 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

    Отметим, что для 21-летнего аргентинца, подписавшего контракт с сине-бело-голубыми этим летом, данные голы стали первыми за петербургский клуб.

    – Вы понимаете, что вы теперь суперзвезда этого города?

    – Да нет, конечно, не на столько. Я был просто доволен, что победили. Нам очень была важна эта победа.

    – В этом сезоне вы планируете забить 25 мячей и больше?

    – Мне главное делать успехи с каждым днем все больше и больше и забивать больше голов для команды.

    – Много ли уже поздравлений получили?

    – Да, конечно, очень много сообщений. Для меня это большое счастье.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.07.2017 21:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +664

      Небесная 22 июля 2017, 23:14

      Так держать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      RScat 22 июля 2017, 23:04

      КрасачеГ)

      4
      Ответить
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