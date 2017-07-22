Дриусси: «Главное – забивать больше и больше голов для команды»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился эмоциями после дубля, который он оформил в матче 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1).

Отметим, что для 21-летнего аргентинца, подписавшего контракт с сине-бело-голубыми этим летом, данные голы стали первыми за петербургский клуб.

– Вы понимаете, что вы теперь суперзвезда этого города?

– Да нет, конечно, не на столько. Я был просто доволен, что победили. Нам очень была важна эта победа.

– В этом сезоне вы планируете забить 25 мячей и больше?

– Мне главное делать успехи с каждым днем все больше и больше и забивать больше голов для команды.

– Много ли уже поздравлений получили?

– Да, конечно, очень много сообщений. Для меня это большое счастье.