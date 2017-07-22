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    РФПЛ. Дубль Дриусси принес «Зениту» победу над «Рубином»

    В матче 2-го тура РФПЛ «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в компенсированное время вырвал победу над «Рубином» – 2:1.

    В составе казанского клуба первым голом отметился Рифат Жемалетдинов, у петербуржцев дебютный дубль на свой счет записал Себастьян Дриусси.

    На данный момент «Зенит» расположился на первом месте в турнирной таблице, «Рубин» – 14-й.

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 45+1; 1:1 – Дриусси, 52; 2:1 – Дриусси, 90+1.

    Зенит: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Кузяев, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Дриусси (Ерохин, 90+2), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65).

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин, М’Вила, Сонг, Оздоев, Жемалетдинов (Карадениз, 64), Канунников (Азмун, 63).

    Предупреждения: нет – Набиуллин, 14; Карадениз, 73.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 19:23
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 июля 2017, 08:17

      Хорошее приобретение Зенита....Чемпионство в кармане? или Дзюба подведет??)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 22 июля 2017, 23:49

      Был в живую на матче чистая победа!!! Зенит с победой!, идем дальше!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 22 июля 2017, 20:35

      Дриусси принес «Зениту» победу но на Азмуне вне игры не было---судья помог

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 июля 2017, 20:07

      Первый нормальный матч кокоши за последний год

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июля 2017, 19:51

      отскок жесткий

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 22 июля 2017, 19:48

      Рубин стал более понятным чем в прошлом году. Видно все у них будет норм!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 22 июля 2017, 19:41

      Мне кажется, что против Рубина удобно и комфортно (прежде всего психологически) играть тем командам, над которыми не довлеет обязательство - выиграть. Тем ценнее победа Зенита. Судья? Он сам по себе..., свистел как хотел, куда хотел... Косячил в обе стороны. Зенит с победой!

      7
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      Рейтинг: +3460

      acor94 22 июля 2017, 19:37

      Вместо Нету нужно выпускать Новосельцева. Он как минимум не хуже + изза дополнительного российского игрока в защите, можно варьировать в нападении по всем позициям.

      5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 июля 2017, 19:36

      Дриусси и паредес стоящие покупки,а вот нету надо гнать

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      isa361 22 июля 2017, 19:36

      кстати Кокорин тоже прибавляет. Если так дальше пойдет скоро мы увидим совсем другой Зенит чем в прошлом сезоне.. Зенит вперед!!

      8
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