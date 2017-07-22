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РФПЛ. Дубль Дриусси принес «Зениту» победу над «Рубином»

22 июля 2017, 19:23
39

В матче 2-го тура РФПЛ «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в компенсированное время вырвал победу над «Рубином» – 2:1.

В составе казанского клуба первым голом отметился Рифат Жемалетдинов, у петербуржцев дебютный дубль на свой счет записал Себастьян Дриусси.

На данный момент «Зенит» расположился на первом месте в турнирной таблице, «Рубин» – 14-й.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 45+1; 1:1 – Дриусси, 52; 2:1 – Дриусси, 90+1.

Зенит: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Кузяев, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Дриусси (Ерохин, 90+2), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65).

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин, М’Вила, Сонг, Оздоев, Жемалетдинов (Карадениз, 64), Канунников (Азмун, 63).

Предупреждения: нет – Набиуллин, 14; Карадениз, 73.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дриусси Себастьян
Комментарии (39)
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vinsent
1500740698
Ну че курбан-кури верблюжий кизяк....и напаснуть дай гранату азмуну и кудряшову
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Tajik-za Zenit
1500740831
Красавец пока оправдывает 11 номер всех с победой
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порт
1500741062
Всех с победой!!! Следующая игра в ЧР на выезде, на Петровском.
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isa361
1500741196
нету ноль КПД. надо срочно продавать этого игрока.. и брать пару норм цз. а Дриусси красава
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первый третий с права
1500741343
унылый анальный дэф Бердыева,невыразительная игра Зенита у себя дома-мне не очень понравилось.
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isa361
1500741371
кстати Кокорин тоже прибавляет. Если так дальше пойдет скоро мы увидим совсем другой Зенит чем в прошлом сезоне.. Зенит вперед!!
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Asbjorn
1500741376
Дриусси и паредес стоящие покупки,а вот нету надо гнать
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acor94
1500741470
Вместо Нету нужно выпускать Новосельцева. Он как минимум не хуже + изза дополнительного российского игрока в защите, можно варьировать в нападении по всем позициям.
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BarStep
1500741711
Мне кажется, что против Рубина удобно и комфортно (прежде всего психологически) играть тем командам, над которыми не довлеет обязательство - выиграть. Тем ценнее победа Зенита. Судья? Он сам по себе..., свистел как хотел, куда хотел... Косячил в обе стороны. Зенит с победой!
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карасевщина
1500742288
отскок жесткий
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