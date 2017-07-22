РФПЛ. Дубль Дриусси принес «Зениту» победу над «Рубином»

Хорошее приобретение Зенита....Чемпионство в кармане? или Дзюба подведет??)))
В матче 2-го тура РФПЛ «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в компенсированное время вырвал победу над «Рубином» – 2:1.
В составе казанского клуба первым голом отметился Рифат Жемалетдинов, у петербуржцев дебютный дубль на свой счет записал Себастьян Дриусси.
На данный момент «Зенит» расположился на первом месте в турнирной таблице, «Рубин» – 14-й.
Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 45+1; 1:1 – Дриусси, 52; 2:1 – Дриусси, 90+1.
Зенит: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Кузяев, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Дриусси (Ерохин, 90+2), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65).
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин, М’Вила, Сонг, Оздоев, Жемалетдинов (Карадениз, 64), Канунников (Азмун, 63).
Предупреждения: нет – Набиуллин, 14; Карадениз, 73.