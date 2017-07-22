Рейнгольд – о матче ЦСКА – «Локомотив»: «У армейцев аховое положение. Пару таких игр – Гончаренко может искать новую работу»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3).

После данной победы железнодорожники набрали шесть очков в двух матчах и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата России.

– Понравился «Локомотив». Разорвал он ЦСКА. Все по игре, но нельзя играть в обороне так, как это делал ЦСКА. И Васину и Березуцкому. У ЦСКА проблем выше крыши. Пару таких игр и Гончаренко может начать поиски новой работы.

– Вы говорили, что «Локомотив» будет бороться за восьмое место. Эта игра изменила ваше мнение?

– Нет. Мне не нравится игра «Локомотива». Мне нравится самоотдача и желание. Это в крови у Юрия Палыча Семина, а по игре нет никаких оснований ставить их выше. Впереди еще более 30 игр (включая Кубок и Лигу Европы). Немного команда устанет и все станет понятно.

Преимущество было у ЦСКА, но оно не воплотилось в голы. «Локомотив» держался, а затем все решили ляпы. Наверное, при угловом Березуцкий и Васин должны были быть первыми на мяча. Где они были? Ляп центральной зоны. Еще два мяча – концерт. Так нельзя играть.

Васин оправдывается, что его Ари оттолкнул, но ничего там не было. Мяч отлетел в другую сторону. И как в следующем эпизоде Тарасов вышел один на один через центральную зону? Дурдом. ЦСКА же будет играть в Лиге чемпионов. На что они там рассчитывают с такой обороной? Положение аховое. И не дай бог травму получил Дзагоев.