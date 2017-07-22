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    Рейнгольд – о матче ЦСКА – «Локомотив»: «У армейцев аховое положение. Пару таких игр – Гончаренко может искать новую работу»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3).

    После данной победы железнодорожники набрали шесть очков в двух матчах и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата России.

    – Понравился «Локомотив». Разорвал он ЦСКА. Все по игре, но нельзя играть в обороне так, как это делал ЦСКА. И Васину и Березуцкому. У ЦСКА проблем выше крыши. Пару таких игр и Гончаренко может начать поиски новой работы.

    – Вы говорили, что «Локомотив» будет бороться за восьмое место. Эта игра изменила ваше мнение?

    – Нет. Мне не нравится игра «Локомотива». Мне нравится самоотдача и желание. Это в крови у Юрия Палыча Семина, а по игре нет никаких оснований ставить их выше. Впереди еще более 30 игр (включая Кубок и Лигу Европы). Немного команда устанет и все станет понятно.

    Преимущество было у ЦСКА, но оно не воплотилось в голы. «Локомотив» держался, а затем все решили ляпы. Наверное, при угловом Березуцкий и Васин должны были быть первыми на мяча. Где они были? Ляп центральной зоны. Еще два мяча – концерт. Так нельзя играть.

    Васин оправдывается, что его Ари оттолкнул, но ничего там не было. Мяч отлетел в другую сторону. И как в следующем эпизоде Тарасов вышел один на один через центральную зону? Дурдом. ЦСКА же будет играть в Лиге чемпионов. На что они там рассчитывают с такой обороной? Положение аховое. И не дай бог травму получил Дзагоев.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2017 17:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 июля 2017, 21:22

      Найди себе занятие, старый маразматик. А то херню пишешь постоянно. Гинер лучше тебя знает кому работать, а кому заявление об отставке писать.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 июля 2017, 20:11

      Валерий, нашли бы высебе работу уже другую...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 июля 2017, 19:30

      Такое впечатление, как будто пенсионер Рейнгольд, работает президентом ЦСКА и
      предупреждает главного тренера ЦСКА В. Ганчаренко о возможном увольнении.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 июля 2017, 18:52

      2 гола во втором с Локо позорные просто!Защиты нет!)

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июля 2017, 18:05

      И начнётся тогда в ЦСКА тренерская чехарда, пока Гинер не найдёт "того самого" тренера, который будет готов выигрывать кубки с таким странным составом, как это было со Слуцким

      -2
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