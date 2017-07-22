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    Ловчев: «В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход игры»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился наблюдениями от матча 2-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3). По мнению специалиста, железнодорожники одержали в этой встрече победу благодаря неудачной игре защитника армейцев Виктора Васина.

    «В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход встречи. Вначале привез себе второй гол, отдав передачу Ари. А затем не использовал ошибку Гилерме на выходе и не попал в пустые ворота. И возникает вопрос: не рано ли списали Игнашевича, которого нам показали сидящим на трибуне?

    Мы внимательно наблюдаем за игроками сборной, но в этой игре грубо ошибались и Васин, и Гилерме», — сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2017 00:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 22 июля 2017, 14:02

      Васин - красава! Так держать (ток со зборной его гнать надо)

      0
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 22 июля 2017, 12:16

      Терпения друзья. Пусть лучше тут ошибается, чем на ЧМ. Других защитников у нас нет.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 июля 2017, 11:59

      Ерунда. Игнашевич тоже портачил не единожды. Вспомни Евро 2012-кто вышиб нас из турнира? Всех отвлекли тогда разговорами про Аршавина, а гол в наши ворота организовал Игнашевич. И в ЦСКА такое бывало. Так что не надо ля-ля.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 июля 2017, 11:48

      Зато теперь Васин "сменит" Березуцкого в сборной! Он готов и автогол сварганить и косяк сообразить из ничего! Неужели Черчесов не видит этого? Или ему как и с Акинфеевым все уши "прожужжали" про Васина?

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 22 июля 2017, 11:03

      Еще пару ляпов и финиш?

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 июля 2017, 10:51

      васин сейчас самый главный игрок цска, то забивает, то косячит

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      Рейтинг: +131

      александр 59 22 июля 2017, 09:24

      Скоро матчи ЦСКА будем из за Васина смотреть, вот научится забивать. Напортачил - забил, всё зависит от него

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      Рейтинг: +901

      Krics 22 июля 2017, 08:57

      Исходя из логики "эксперта" посадить Васина на место Игнашевича, там он опыта наберется? Задолбали горе - специалисты, сам, что ли был без греха.

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      Рейтинг: +361

      sergan113 22 июля 2017, 08:34

      Горе эксперт.Где твои 2:0 в пользу коней? Все ведь по линиям расписал: и защита у цска лучше и если Дзагоев будет играть, то и полузащита предпочтительней ,а Витиньо более скоростной нападающий. У Локо только Семина отметил, чтобы видимо здороваться потом не стремно было.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > sergan113 22 июля 2017, 10:06

      Ага! Смотрел многих горе-экспертов перед игрой (Ловчев, Карпин, Бышовец, Генич и др.), все ставили на ЦСКА, один только Никита Ковальчук (картавый футбол) поставил на ЛОКО

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 июля 2017, 07:54

      У меня назревает убеждение, что сборники, игравшие на КК сейчас косячат сплошь и рядом. И это касается не только вчерашней игры. Отдых все же нужен, перезаряд батарейки.

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