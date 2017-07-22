Ловчев: «В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход игры»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился наблюдениями от матча 2-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3). По мнению специалиста, железнодорожники одержали в этой встрече победу благодаря неудачной игре защитника армейцев Виктора Васина.

«В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход встречи. Вначале привез себе второй гол, отдав передачу Ари. А затем не использовал ошибку Гилерме на выходе и не попал в пустые ворота. И возникает вопрос: не рано ли списали Игнашевича, которого нам показали сидящим на трибуне?

Мы внимательно наблюдаем за игроками сборной, но в этой игре грубо ошибались и Васин, и Гилерме», — сказал Ловчев.