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  • Ловчев: «В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход игры»

Ловчев: «В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход игры»

22 июля 2017, 00:53
18

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился наблюдениями от матча 2-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3). По мнению специалиста, железнодорожники одержали в этой встрече победу благодаря неудачной игре защитника армейцев Виктора Васина.

«В очередной раз напортачил Васин. Он фактически решил исход встречи. Вначале привез себе второй гол, отдав передачу Ари. А затем не использовал ошибку Гилерме на выходе и не попал в пустые ворота. И возникает вопрос: не рано ли списали Игнашевича, которого нам показали сидящим на трибуне?

Мы внимательно наблюдаем за игроками сборной, но в этой игре грубо ошибались и Васин, и Гилерме», — сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Васин Виктор Гилерме Ловчев Евгений
Комментарии (18)
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алекс88
1500674805
Не ошибаются только те кто ничего не делает... Других увы у них нет
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Диктор
1500692800
ЦСКА играет тем кто у них есть-команда же невиновата в финансовых трудностях Гинера.А игроки увы не молодеют,и думаю в этом году кони не будут бороться за золото.
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А Л Е К С А Н Д Р К
1500695568
Игнашевич уже в общей группе
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КЭТиК
1500696199
Сырой игрок
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Одинокий волк Маквейд
1500698352
Ради справедливости замечу, что забивая второй гол Ари грамотно подтолкнул Васина, висевшего в воздухе, и забрал отскок.
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Сибирь за Спартак
1500698856
Защита по сравнению с прошлым годом, просто проходной двор с движением в 4 полосы. Никак не ожидал.
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Svoysvoemubrat
1500699272
У меня назревает убеждение, что сборники, игравшие на КК сейчас косячат сплошь и рядом. И это касается не только вчерашней игры. Отдых все же нужен, перезаряд батарейки.
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sergan113
1500701692
Горе эксперт.Где твои 2:0 в пользу коней? Все ведь по линиям расписал: и защита у цска лучше и если Дзагоев будет играть, то и полузащита предпочтительней ,а Витиньо более скоростной нападающий. У Локо только Семина отметил, чтобы видимо здороваться потом не стремно было.
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Бриг
1500713985
Ерунда. Игнашевич тоже портачил не единожды. Вспомни Евро 2012-кто вышиб нас из турнира? Всех отвлекли тогда разговорами про Аршавина, а гол в наши ворота организовал Игнашевич. И в ЦСКА такое бывало. Так что не надо ля-ля.
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ToniMontana
1500714968
Терпения друзья. Пусть лучше тут ошибается, чем на ЧМ. Других защитников у нас нет.
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