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    Защитник «Халла» Робертсон перешел за 10 миллионов в «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Халл Сити» Эндрю Робертсона. Как сообщается на официальном сайте мерсисайдцев, 23-летний шотландец уже прошел медицинский осмотр и поставил подпись под долгосрочным контрактом.

    По неофициальной информации, трансфер футболиста обошелся красным в 10 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошлом сезоне АПЛ Робертсон провел 32 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Напомним, что «Халл» этим летом возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    22.07.2017 00:13
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 июля 2017, 10:14

      С таким Сейлом скоро Леонид Викторович сам на замены выходить будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 22 июля 2017, 05:26

      Забрали бы уже и Леню

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 22 июля 2017, 02:28

      Давно уже известно было что трансфер состоится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 22 июля 2017, 00:57

      Так..У дяди Лёни появилось бабло на трансферы..

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Aleksandr_1986_Spb_ 22 июля 2017, 10:14

      Так, как много игроков в Чемпионшип потянутся ?

      0
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