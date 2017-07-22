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  • Защитник «Халла» Робертсон перешел за 10 миллионов в «Ливерпуль»

Защитник «Халла» Робертсон перешел за 10 миллионов в «Ливерпуль»

22 июля 2017, 00:13
5

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Халл Сити» Эндрю Робертсона. Как сообщается на официальном сайте мерсисайдцев, 23-летний шотландец уже прошел медицинский осмотр и поставил подпись под долгосрочным контрактом.

По неофициальной информации, трансфер футболиста обошелся красным в 10 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне АПЛ Робертсон провел 32 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, что «Халл» этим летом возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Халл Сити Ливерпуль Робертсон Эндрю
Комментарии (5)
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Aleksandr_1986_Spb_
1500674237
Так..У дяди Лёни появилось бабло на трансферы..
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38 попугаев
1500679705
Давно уже известно было что трансфер состоится.
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bashnat013
1500690419
Забрали бы уже и Леню
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ItalianFootball
1500707687
С таким Сейлом скоро Леонид Викторович сам на замены выходить будет.
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