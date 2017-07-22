Защитник «Халла» Робертсон перешел за 10 миллионов в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Халл Сити» Эндрю Робертсона. Как сообщается на официальном сайте мерсисайдцев, 23-летний шотландец уже прошел медицинский осмотр и поставил подпись под долгосрочным контрактом.

По неофициальной информации, трансфер футболиста обошелся красным в 10 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне АПЛ Робертсон провел 32 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, что «Халл» этим летом возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.