Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витиньо упрекнул Васина за второй пропущенный гол ЦСКА в игре с «Локомотивом»

    Нападающий московского ЦСКА Витиньо прокомментировал результат матча второго тура РФПЛ против «Локомотива» (1:3). По словам бразильца, оборона армейцев в эпизоде со вторым голом действовала не лучшим образом.

    – Мы очень много работаем, тренер ждет от нас полной самоотдачи, не дает расслабляться. Да, сегодня пропустили необязательный второй гол. Наш защитник Виктор Васин мог действовать намного лучше. А потом «Локомотив» закрылся, и приходилось много времени тратить, чтобы взломать оборону. А дальше контратака...

    – Поражение от «Локомотива» позволит лучше подготовиться к Лиге чемпионов?

    – Да, мы обязательно еще разберем ошибки. Но у нас прекрасная команда, которая будет добиваться результата. Не сомневаюсь в этом.

    «Локомотив» прихлопнул ЦСКА в дерби. Как это было

    «Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2017 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 июля 2017, 11:21

      Раньше Витиньо постоянно косячил.. Не ошибается тот кто ничего не делает..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 22 июля 2017, 10:39

      Васин постоянно косячит)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 июля 2017, 10:15

      Пусть расслабится, третий хороший пропустили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 июля 2017, 08:31

      Убрать его с защиты!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 22 июля 2017, 08:22

      Говорил ,говорю и буду говорить: Васин не уровень ни ЦСКА ни сборной...
      Гончаренко ищи защитников... присмотрись к Новосельцеву на крайняк...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      alvesh69 > каа 22 июля 2017, 13:39

      молодец,все правильно...но похоже Гончаренко боится взять ответственность убрать его, это не Каррера..а так если уж некого больше ставить или покупать не хотят то хотя бы до зимней паузы можно двоими центральными сыграть т.е Березуцкими

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 22 июля 2017, 05:28

      С такой защитой, похоже, "дырявый" европейский рекорд Конифеева будет только улучшаться. Ему даже Бузов забил...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 июля 2017, 05:10

      Васин жжёт. В самый ответственный момент игры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 22 июля 2017, 04:18

      Васина нужно в нападение переводить,нападающий из него несомненно лучше чем защитник

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 22 июля 2017, 00:39

      ЦСКА не готов к сезону,состав слабый,вратарь не в форме.Будет очень сложно заработать денег в ЛЧ и попасть в тройку чемпионата.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > sidul1 22 июля 2017, 03:53

      в лч еще до группы добраться надо как бы в ле не слетели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 июля 2017, 00:32

      Вы ещё с ним подеритесь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11