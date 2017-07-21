Витиньо упрекнул Васина за второй пропущенный гол ЦСКА в игре с «Локомотивом»

Нападающий московского ЦСКА Витиньо прокомментировал результат матча второго тура РФПЛ против «Локомотива» (1:3). По словам бразильца, оборона армейцев в эпизоде со вторым голом действовала не лучшим образом.

– Мы очень много работаем, тренер ждет от нас полной самоотдачи, не дает расслабляться. Да, сегодня пропустили необязательный второй гол. Наш защитник Виктор Васин мог действовать намного лучше. А потом «Локомотив» закрылся, и приходилось много времени тратить, чтобы взломать оборону. А дальше контратака...

– Поражение от «Локомотива» позволит лучше подготовиться к Лиге чемпионов?

– Да, мы обязательно еще разберем ошибки. Но у нас прекрасная команда, которая будет добиваться результата. Не сомневаюсь в этом.

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