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  • Витиньо упрекнул Васина за второй пропущенный гол ЦСКА в игре с «Локомотивом»

Витиньо упрекнул Васина за второй пропущенный гол ЦСКА в игре с «Локомотивом»

21 июля 2017, 23:38
19

Нападающий московского ЦСКА Витиньо прокомментировал результат матча второго тура РФПЛ против «Локомотива» (1:3). По словам бразильца, оборона армейцев в эпизоде со вторым голом действовала не лучшим образом.

– Мы очень много работаем, тренер ждет от нас полной самоотдачи, не дает расслабляться. Да, сегодня пропустили необязательный второй гол. Наш защитник Виктор Васин мог действовать намного лучше. А потом «Локомотив» закрылся, и приходилось много времени тратить, чтобы взломать оборону. А дальше контратака...

– Поражение от «Локомотива» позволит лучше подготовиться к Лиге чемпионов?

– Да, мы обязательно еще разберем ошибки. Но у нас прекрасная команда, которая будет добиваться результата. Не сомневаюсь в этом.

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«Локомотив» прихлопнул ЦСКА в дерби. Как это было

«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Васин Виктор Витиньо
Комментарии (19)
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алекс88
1500670267
Да уж...васин косячит чуть ли не через матч.
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Тазит
1500670708
Чет у Васина становится доброй традицией косячить в дерби...
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Черкизовский Кот
1500671042
Всех наших - с долгожданной победой в дерби! А Васина на месте тренеров отправил бы играть ближе к атаке - там у него получается получше.
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sidul1
1500673176
ЦСКА не готов к сезону,состав слабый,вратарь не в форме.Будет очень сложно заработать денег в ЛЧ и попасть в тройку чемпионата.
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Ubuntu
1500686286
Васина нужно в нападение переводить,нападающий из него несомненно лучше чем защитник
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RedWhiteFans2
1500689452
Васин жжёт. В самый ответственный момент игры
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serppion
1500690495
С такой защитой, похоже, "дырявый" европейский рекорд Конифеева будет только улучшаться. Ему даже Бузов забил...
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каа
1500700976
Говорил ,говорю и буду говорить: Васин не уровень ни ЦСКА ни сборной... Гончаренко ищи защитников... присмотрись к Новосельцеву на крайняк...
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Shpion23
1500709155
Васин постоянно косячит)
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за ЦСКА с 1980г
1500711677
Раньше Витиньо постоянно косячил.. Не ошибается тот кто ничего не делает..
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