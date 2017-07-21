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    «Локомотив» прихлопнул ЦСКА в дерби. Как это было

    21 июля 2017
    Показываем главные кадры с матча, который выявил слабости Гончаренко и козыри Семина.

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 3.3 Голосов: 9
    Комментарии22
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      Рейтинг: +43

      vayka 24 июля 2017, 17:28

      ещё бы зенит погоняли

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 24 июля 2017, 14:50

      неожиданно,похоже возвращается локо

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      Рейтинг: +43

      vayka 23 июля 2017, 10:16

      Локо красавчики

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 июля 2017, 20:19

      вот мы посмотрим как завтра ваш чпартак уфа пришлепнит

      -1
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 22 июля 2017, 19:59

      Хорошая, заслуженная победа!

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 22 июля 2017, 14:31

      Молодцы Локо !!! Становитесь командой мужчин. Жаль лет потерянных на смородину.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 июля 2017, 13:18

      Красивый матч был.

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 22 июля 2017, 12:24

      полилось из умников: дерби, не дерби...главное-меринам настучали!

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      Рейтинг: +839

      Князев 22 июля 2017, 12:22

      Замечательная команда мужает на наших глазах! В перспективе молодые игроки локомотива будут иметь больше игрового времени и выходить с первых минут на поле. Это замечательная тенденция, особенно с учётом интенсивности календаря игры на два важных турнира, чемпионат России и лига Европы. Кроме этого есть ещё и кубок. Зря Сёмин уходил тренеровать сборную, за его отсутствие разные временщики только испортили команду.

      7
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      Рейтинг: +979

      directorpg 22 июля 2017, 08:56

      Прихлопнул? Ещё не вечер!

      0
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > directorpg 22 июля 2017, 15:00

      Конечно прихлопнули! Я бы даже сказал - наказали!!)))

      -2
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Андрей3088 22 июля 2017, 17:53

      27 апреля 2017 ЦСКА -Локомотив 4-0, кажется никто не писал, что ЦСКА прихлопнул Локомотив

      -1
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > directorpg 22 июля 2017, 20:44

      Это забытое прошлое))

      -2
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