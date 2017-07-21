«Локомотив» прихлопнул ЦСКА в дерби. Как это было

ещё бы зенит погоняли
Фото: Наталия Кондратенко
ещё бы зенит погоняли
неожиданно,похоже возвращается локо
Локо красавчики
вот мы посмотрим как завтра ваш чпартак уфа пришлепнит
Хорошая, заслуженная победа!
Красивый матч был.
полилось из умников: дерби, не дерби...главное-меринам настучали!
Замечательная команда мужает на наших глазах! В перспективе молодые игроки локомотива будут иметь больше игрового времени и выходить с первых минут на поле. Это замечательная тенденция, особенно с учётом интенсивности календаря игры на два важных турнира, чемпионат России и лига Европы. Кроме этого есть ещё и кубок. Зря Сёмин уходил тренеровать сборную, за его отсутствие разные временщики только испортили команду.
Прихлопнул? Ещё не вечер!
Конечно прихлопнули! Я бы даже сказал - наказали!!)))
27 апреля 2017 ЦСКА -Локомотив 4-0, кажется никто не писал, что ЦСКА прихлопнул Локомотив
Это забытое прошлое))