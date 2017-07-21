Уткин: «Рад, что «Рубин» в первом туре РФПЛ проиграл»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился своим видением нового союза казанского «Рубина» с главным тренером Курбаном Бердыевым. По словам бывшего комментатора, он доволен, что волжане в матче первого тура РФПЛ проиграли «Краснодару» (1:2).

«Я, честно признаться, даже порадовался поражению «Рубина» в первом туре. Парадоксально порадовался, симпатизируя этой команде.

Мне кажется, что как в Казани, так и в довольно широких футбольных кругах, Курбана Бердыева считают каким-то волшебником. Вот приедет барин, барин все рассудит. Нет, конечно же, это не так. Это не чудеса, а знания и работа. То, что это не работает автоматически, очеловечивает образ Бердыева. Это доказывает, что он тоже человек, который учится и у которого можно научиться», – сказал журналист.

Следующий матч казанцы проведут 22 июля в гостях против санкт-петербургского «Зенита». Начало игры – в 17:30 по Москве.