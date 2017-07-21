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Уткин: «Рад, что «Рубин» в первом туре РФПЛ проиграл»

21 июля 2017, 21:08
19

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился своим видением нового союза казанского «Рубина» с главным тренером Курбаном Бердыевым. По словам бывшего комментатора, он доволен, что волжане в матче первого тура РФПЛ проиграли «Краснодару» (1:2).

«Я, честно признаться, даже порадовался поражению «Рубина» в первом туре. Парадоксально порадовался, симпатизируя этой команде.

Мне кажется, что как в Казани, так и в довольно широких футбольных кругах, Курбана Бердыева считают каким-то волшебником. Вот приедет барин, барин все рассудит. Нет, конечно же, это не так. Это не чудеса, а знания и работа. То, что это не работает автоматически, очеловечивает образ Бердыева. Это доказывает, что он тоже человек, который учится и у которого можно научиться», – сказал журналист.

Следующий матч казанцы проведут 22 июля в гостях против санкт-петербургского «Зенита». Начало игры – в 17:30 по Москве.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Уткин Василий
Комментарии (19)
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sochi-2013
1500661513
Что-то умное и от Васи можно услышать.
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Aleksandr_1986_Spb_
1500663697
Согласен. Уверен что Рубин хорошо подготовится к Зениту и не проиграет в Питере, интереснее матч будет.
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Hazar1950
1500664986
Человек-говно...
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insider_retro
1500666318
Сложно адекватно воспринимать человека, которого радует поражение команды, которой он, вроде, симпатизирует... Садомазох в безразмерной рубахе....
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giluxa1963
1500666770
ооооо толстый селезень вылез из пруда
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SPARTAK 85
1500666823
Бред
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Одинокий волк Маквейд
1500690090
Вася, комментируй игры на ТВ, если есть где. Читать твои мысли, изложенные письменно, неприятно. Ты, как Трамп: я тебя очень уважаю, но ты уволен.
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Сибирь за Спартак
1500690938
Посмотрю, что ты скажешь игр так через десять?
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serppion
1500691322
Вася, ты сам-то понял, что сказал?
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Svoysvoemubrat
1500691691
Симпатизируй молча.
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