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    Уткин: «Рад, что «Рубин» в первом туре РФПЛ проиграл»

    Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился своим видением нового союза казанского «Рубина» с главным тренером Курбаном Бердыевым. По словам бывшего комментатора, он доволен, что волжане в матче первого тура РФПЛ проиграли «Краснодару» (1:2).

    «Я, честно признаться, даже порадовался поражению «Рубина» в первом туре. Парадоксально порадовался, симпатизируя этой команде.

    Мне кажется, что как в Казани, так и в довольно широких футбольных кругах, Курбана Бердыева считают каким-то волшебником. Вот приедет барин, барин все рассудит. Нет, конечно же, это не так. Это не чудеса, а знания и работа. То, что это не работает автоматически, очеловечивает образ Бердыева. Это доказывает, что он тоже человек, который учится и у которого можно научиться», – сказал журналист.

    Следующий матч казанцы проведут 22 июля в гостях против санкт-петербургского «Зенита». Начало игры – в 17:30 по Москве.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.07.2017 21:08
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    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 22 июля 2017, 09:17

      Вот такое нутро у этого либерального "журналиста".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 июля 2017, 08:08

      Гадкий утеныш.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 июля 2017, 05:48

      Симпатизируй молча.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 22 июля 2017, 05:42

      Вася, ты сам-то понял, что сказал?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 июля 2017, 05:35

      Посмотрю, что ты скажешь игр так через десять?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 июля 2017, 05:21

      Вася, комментируй игры на ТВ, если есть где. Читать твои мысли, изложенные письменно, неприятно. Ты, как Трамп: я тебя очень уважаю, но ты уволен.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 21 июля 2017, 23:19

      Уткин: "рад попиариться на Рубине и Бердыеве, чтобы обо мне не забыли"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 21 июля 2017, 22:53

      Бред

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 июля 2017, 22:52

      ооооо толстый селезень вылез из пруда

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 22:45

      Сложно адекватно воспринимать человека, которого радует поражение команды, которой он, вроде, симпатизирует... Садомазох в безразмерной рубахе....

      3
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