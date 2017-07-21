«Црвена Звезда» пожелала «Зениту» выиграть РФПЛ в этом сезоне

Сербская «Црвена Звезда» посредством своего официального сайта поздравила санкт-петербургский «Зенит» с приближающимся первым домашним матчем в новом сезоне (против казанского «Рубина» 22 июля). Также белградцы пожелали сине-бело-голубым в текущем сезоне стать чемпионами России.

Дело в том, что сербы и россияне в начале 2017 года подписали договор о сотрудничестве в различных сферах, образовав своеобразный союз двух клубов, в рамках которого, очевидно, описанный релиз от «Црвены Звезды» и вышел.

Отметим, что у белградского клуба наблюдаются хорошие, пусть и официально не оформленные, отношения с московским «Спартаком». Например, сербский коллектив стал первым соперником москвичей на стадионе «Открытие Арена».