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    «Црвена Звезда» пожелала «Зениту» выиграть РФПЛ в этом сезоне

    Сербская «Црвена Звезда» посредством своего официального сайта поздравила санкт-петербургский «Зенит» с приближающимся первым домашним матчем в новом сезоне (против казанского «Рубина» 22 июля). Также белградцы пожелали сине-бело-голубым в текущем сезоне стать чемпионами России.

    Дело в том, что сербы и россияне в начале 2017 года подписали договор о сотрудничестве в различных сферах, образовав своеобразный союз двух клубов, в рамках которого, очевидно, описанный релиз от «Црвены Звезды» и вышел.

    Отметим, что у белградского клуба наблюдаются хорошие, пусть и официально не оформленные, отношения с московским «Спартаком». Например, сербский коллектив стал первым соперником москвичей на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: ФК «Црвена Звезда»

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    21.07.2017 17:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +272

      Inks 21 июля 2017, 22:56

      Я не думаю, что между русскими и сербами какие-то негативные отношения должны быть, независимо от того, кто за какие клубы в этих странах болеет. Црвена Звезда, Партизан - никого и в мыслях нет считать врагами, пусть мясные что-то подобное и пытаются изобразить

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 21 июля 2017, 22:49

      люди сколько в вас желчи Успеха обоим клубам !!!

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 июля 2017, 21:59

      ахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17803

      ilichkadr 21 июля 2017, 21:57

      Сербы были всегда нашими союзниками. Не важно, с кем из российских клубов у «Црвены Звезды» хорошие, дружеские или иные добрые отношения. Главное, что мы с ними дружим и довольно давно!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 июля 2017, 20:30

      ну так споснор на груди обязывает подлизывать

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 21 июля 2017, 20:10

      Неожидал такого предательства. Жаль.

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 21 июля 2017, 19:43

      Газпрому осталось ещё стать спонсором "Олимпиакоса". Но и пожелания от них навряд ли помогут.)))

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      Рейтинг: +662

      pato08 21 июля 2017, 19:24

      ____

      Дружеские и братские отношения не у руководителей и спонсоров, а у фанатов и болельщиков!!!
      Люди не путайте!!!

      _____

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 21 июля 2017, 18:54

      Предатели!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 июля 2017, 18:39

      Мечты сбываютсЯ

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