Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Црвена Звезда» пожелала «Зениту» выиграть РФПЛ в этом сезоне

«Црвена Звезда» пожелала «Зениту» выиграть РФПЛ в этом сезоне

21 июля 2017, 17:34
15

Сербская «Црвена Звезда» посредством своего официального сайта поздравила санкт-петербургский «Зенит» с приближающимся первым домашним матчем в новом сезоне (против казанского «Рубина» 22 июля). Также белградцы пожелали сине-бело-голубым в текущем сезоне стать чемпионами России.

Дело в том, что сербы и россияне в начале 2017 года подписали договор о сотрудничестве в различных сферах, образовав своеобразный союз двух клубов, в рамках которого, очевидно, описанный релиз от «Црвены Звезды» и вышел.

Отметим, что у белградского клуба наблюдаются хорошие, пусть и официально не оформленные, отношения с московским «Спартаком». Например, сербский коллектив стал первым соперником москвичей на стадионе «Открытие Арена».

Источник: ФК «Црвена Звезда»
Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
С@НЁК.
1500648087
Вам тоже удачи!
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500648736
Это странно с учётом хороших отношений со спартаком!
Ответить
Евгений Агеев
1500648840
Че то бредок какой то...
Ответить
Asbjorn
1500650187
газпром же спонсор звезды,фанаты за то никогда такого не пожелают
Ответить
pato08
1500654262
____ Дружеские и братские отношения не у руководителей и спонсоров, а у фанатов и болельщиков!!! Люди не путайте!!! _____
Ответить
карасевщина
1500658212
ну так споснор на груди обязывает подлизывать
Ответить
ilichkadr
1500663475
Сербы были всегда нашими союзниками. Не важно, с кем из российских клубов у «Црвены Звезды» хорошие, дружеские или иные добрые отношения. Главное, что мы с ними дружим и довольно давно!
Ответить
Diesel133
1500663569
ахаха
Ответить
smersh45
1500666566
люди сколько в вас желчи Успеха обоим клубам !!!
Ответить
Inks
1500667003
Я не думаю, что между русскими и сербами какие-то негативные отношения должны быть, независимо от того, кто за какие клубы в этих странах болеет. Црвена Звезда, Партизан - никого и в мыслях нет считать врагами, пусть мясные что-то подобное и пытаются изобразить
Ответить
Главные новости
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
2
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
3
Все новости
Все новости
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
4
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
22
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
75
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+