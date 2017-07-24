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РФПЛ. «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» закроют второй тур

24 июля 2017, 18:27
98

В понедельник, 24 июля, состоится заключительный матч второго тура российской Премьер-лиги. «Арсенал» на своем поле примет «СКА-Хабаровск».

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Арсенал (Тула) – СКА-Хабаровск

24 июля, 19:30 по московскому времени

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Чантурия, 89.

Уфа – Спартак (Москва) – 0:0

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 45+1; 1:1 – Дриусси, 52; 2:1 – Дриусси, 90+1.

Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Брызгалов, 23.

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Фарфан, 23; 1:1 – Витиньо, 42; 1:2 – Ари, 66; 1:3 – Тарасов, 74.

Краснодар – Тосно – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Перейра, 58; 2:0 – Жоаозиньо, 67.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Садаев, 55.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Анжи ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Краснодар Тосно Уфа Спартак Динамо Урал Ростов Ахмат Арсенал СКА-Хабаровск
Комментарии (98)
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Kollljan
1500784083
Удачи и победу Уфе !!!!
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Одинокий волк Маквейд
1500784612
Для успеха Спартаку нужны дисциплина и напор, все остальное есть.
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Сибирь за Спартак
1500784981
Спартак выиграет в Уфе, Адриано забьет.
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Svoysvoemubrat
1500785350
Три очка ждут в Уфе, вот только Семак отдавать не хочет. Нужно внятно объяснить, чьи они.
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Одинокий волк Маквейд
1500810914
Глушаков просто устал от футбола, играл в сборной, когда все отдыхали. Посмотрите на Васина, Акинфеева, Смолова, Самедова, Ерохина.
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первый третий с права
1500814201
за полтора месяца сдулся чемпион,не покупное чемпионство ни разу,а впереди ЛЧ)
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lerik1952
1500818859
Семака поздравляю с достоиной игрой команды . так держать Уфа
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lerik1952
1500818916
а вот в Питере желаю Спартаку проиграть
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TRELL
1500821277
Вот липовые чемпионы! Опять отмазки,один раз уж дали народной команде стать чемпионом... Какой титул,какая гонка,заняли своё родное 8 место. Всё в норме. Так держать!!!
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TRELL
1500821509
А за Уфу рад! Молодец Семак,молодцы ребята! Приятно смотреть на команду,которая бьётся на поле!
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