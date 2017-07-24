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    РФПЛ. «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» закроют второй тур

    В понедельник, 24 июля, состоится заключительный матч второго тура российской Премьер-лиги. «Арсенал» на своем поле примет «СКА-Хабаровск».

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    Арсенал (Тула) – СКА-Хабаровск

    24 июля, 19:30 по московскому времени

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Чантурия, 89.

    Уфа – Спартак (Москва) – 0:0

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 45+1; 1:1 – Дриусси, 52; 2:1 – Дриусси, 90+1.

    Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Брызгалов, 23.

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фарфан, 23; 1:1 – Витиньо, 42; 1:2 – Ари, 66; 1:3 – Тарасов, 74.

    Краснодар – Тосно – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перейра, 58; 2:0 – Жоаозиньо, 67.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Садаев, 55.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2017 18:27
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    Комментарии87
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    • ...
      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 24 июля 2017, 19:29

      ска еще не показал на что способен, тушуется что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 июля 2017, 18:49

      Нет сомнений ,СКА возьмет свое в этом матче.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > shurik45 24 июля 2017, 19:08

      У тебя может и нет), победа Арсенала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 24 июля 2017, 12:49

      Все только начинается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 24 июля 2017, 11:22

      Вперёд, Тула! Только победа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 10:39

      Арсенал (Тула) 1–1 СКА-Хабаровск, ждем,будет боевая ничья !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 24 июля 2017, 03:03

      Под Лигу Чемпионов Спартаку для усиления надо купить еще какую-нибудь Мельгареху. А то "автобусом" стал.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 24 июля 2017, 00:28

      спартак просто позорище какое-то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 24 июля 2017, 00:03

      ни Ростов
      ни Спартак
      надежд не оправдали
      .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm > Робинзон 24 июля 2017, 00:35

      В принципе, возможности клубов координально разнятся. Ростов ещё не так плох, как казалось будет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 июля 2017, 21:02

      Только локо только победа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67285

      portero 23 июля 2017, 19:36

      Урал с победой!

      3
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