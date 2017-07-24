РФПЛ. «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» закроют второй тур

В понедельник, 24 июля, состоится заключительный матч второго тура российской Премьер-лиги. «Арсенал» на своем поле примет «СКА-Хабаровск».
Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур
Арсенал (Тула) – СКА-Хабаровск
24 июля, 19:30 по московскому времени
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Чантурия, 89.
Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 45+1; 1:1 – Дриусси, 52; 2:1 – Дриусси, 90+1.
Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Брызгалов, 23.
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Фарфан, 23; 1:1 – Витиньо, 42; 1:2 – Ари, 66; 1:3 – Тарасов, 74.
Голы: 1:0 – Перейра, 58; 2:0 – Жоаозиньо, 67.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Садаев, 55.
Источник: Бомбардир.ру