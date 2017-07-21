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    Орлов – после победы на ЧМ по болотному футболу: «Осталась только трава»

    17 июня сообщалось о победе сборной России на чемпионате мира по болотному футболу. Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о достижении национального футбола.

    «Россия недавно выиграла чемпионат мира по болотному футболу. Это тоже соревнование, и мы не впервые в нем побеждаем. Там надо проявлять силу воли. Еще одна новость: петербургская «Звезда» — чемпион России по пляжному футболу среди женских команд. То есть в болоте золото взяли, перешли на песок, осталась только трава», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

    Победа на чемпионате мира по футболу в болоте стала для российской командой седьмой в истории.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 00:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 июля 2017, 09:15

      Фурсенко тоже эту траву покуривает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 июля 2017, 08:07

      Конкуренция там ниже. Я вообще не представляю, что наши тупят. Взять Испанские команды, Барселону и Реал. Они в год столько денег зарабатывают... А у нас же возможностей куда больше. У нас и население больше, а значит потенциально больше шансов вырастить звезду. У нас и болельщиков на стадионе может быть больше. И в Россию некоторые с удовольствием едут, потому что тут все свободнее, чем в Европе. Там за каждое нарушение и штрафы приличные, и посадить могут. А тут либо глаза закрывают, либо откупиться могут. В общем, такой бизнес теряют наши руководители. Просто надо выработать стратегию развития.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > bset 21 июля 2017, 09:21

      ...У нас и население больше, а значит потенциально больше шансов вырастить звезду...
      Так рассуждать, то Китай и Индия должны выигрывать все ЧМ по всем видам спорта.

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 21 июля 2017, 06:34

      Травы, травы, травы не успели..

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 июля 2017, 06:22

      Забористая трава?

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 21 июля 2017, 03:25

      Про какую траву идет речь

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Tajik-za Zenit 21 июля 2017, 05:17

      Есть такой футбол на газоне

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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 21 июля 2017, 03:07

      Осенью в РФПЛ начнётся болотный отрезок)))

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 июля 2017, 02:35

      ну да осталось только футбольный футбол, пока только кабинетный

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 июля 2017, 02:13

      Геннадий Боллотный- люби и жалуй.

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      Рейтинг: +837

      eleng 21 июля 2017, 00:54

      прорвался таки.... вот сила воли!

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      Рейтинг: +800

      forward33 21 июля 2017, 00:49

      Зенит прокомментировал, Тосно тоже, теперь можно на заслуженный отдых.

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