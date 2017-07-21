Орлов – после победы на ЧМ по болотному футболу: «Осталась только трава»

17 июня сообщалось о победе сборной России на чемпионате мира по болотному футболу. Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о достижении национального футбола.

«Россия недавно выиграла чемпионат мира по болотному футболу. Это тоже соревнование, и мы не впервые в нем побеждаем. Там надо проявлять силу воли. Еще одна новость: петербургская «Звезда» — чемпион России по пляжному футболу среди женских команд. То есть в болоте золото взяли, перешли на песок, осталась только трава», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Победа на чемпионате мира по футболу в болоте стала для российской командой седьмой в истории.