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  • Орлов – после победы на ЧМ по болотному футболу: «Осталась только трава»

Орлов – после победы на ЧМ по болотному футболу: «Осталась только трава»

21 июля 2017, 00:17
15

17 июня сообщалось о победе сборной России на чемпионате мира по болотному футболу. Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о достижении национального футбола.

«Россия недавно выиграла чемпионат мира по болотному футболу. Это тоже соревнование, и мы не впервые в нем побеждаем. Там надо проявлять силу воли. Еще одна новость: петербургская «Звезда» — чемпион России по пляжному футболу среди женских команд. То есть в болоте золото взяли, перешли на песок, осталась только трава», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Победа на чемпионате мира по футболу в болоте стала для российской командой седьмой в истории.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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yuran63
1500585815
Гена,ты в теме!Про болотных- это твоё!)))
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David_Fio
1500586767
Осталась только трава? так 3абивай дядя Гена!
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RedWhiteFans2
1500592380
Геннадий Боллотный- люби и жалуй.
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карасевщина
1500593724
ну да осталось только футбольный футбол, пока только кабинетный
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Даркуш05
1500595621
Осенью в РФПЛ начнётся болотный отрезок)))
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Tajik-za Zenit
1500596754
Про какую траву идет речь
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Lester84
1500607332
Забористая трава?
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Дядя Серёжа
1500608075
Травы, травы, травы не успели..
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bset
1500613661
Конкуренция там ниже. Я вообще не представляю, что наши тупят. Взять Испанские команды, Барселону и Реал. Они в год столько денег зарабатывают... А у нас же возможностей куда больше. У нас и население больше, а значит потенциально больше шансов вырастить звезду. У нас и болельщиков на стадионе может быть больше. И в Россию некоторые с удовольствием едут, потому что тут все свободнее, чем в Европе. Там за каждое нарушение и штрафы приличные, и посадить могут. А тут либо глаза закрывают, либо откупиться могут. В общем, такой бизнес теряют наши руководители. Просто надо выработать стратегию развития.
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hellkid
1500617737
Фурсенко тоже эту траву покуривает
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