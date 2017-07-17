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    Россияне – чемпионы мира по болотному футболу

    Сборная России завоевала титул чемпиона мира по болотному футболу, переиграв в финале турнира финнов. Россияне стали сильнейшими в трех категориях: среди мужчин-профессионалов, мужчин-любителей и в миксте.

    Мировое первенство по данному виду спорта проводится ежегодно в июле в финской деревне Хюрюнсалми, начиная с 1998 года. По правилам игры матчи проводятся на площадке с заболоченной почвой. Считается, что родоначальник болотного футбола – лыжник Эса Ромппайнен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 13:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:52

      В следующем году - из грязи и в князи...

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 июля 2017, 20:51

      Неудивительно, ведь у нас даже города строят на болотах. Питер, например. Болото у нас в крови.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июля 2017, 19:30

      Почему наши - чемпионы мира именно по болотному футболу и кстати чемпионы мира по футболу среди бездомных ? Может правда из бомжей сборную собрать? Представьте, какая у них мотивация будет)

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 июля 2017, 18:28

      Везде, в любой футбол мы играем на уровне.В мини, пожалуйста, в болотный, пожалуйста, пляжка-да вообще не вопрос, 8*8 тоже легко, футбол для детей сирот наши пацаны выигрывают золото и даже футбол среди бомжей мы становимся чемпионами...Но ска большой футбол, нам не покорен)))

      2
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 17 июля 2017, 17:29

      А когда наши из болота выйдут

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 июля 2017, 17:12

      А поехала бы наша сборная по футболу большому так и из группы не вышли бы

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 17 июля 2017, 15:38

      Почти в любом виде спорта мы медалисты, и часто первый. И почему меня угораздило увлечься именно спортом-исключением)))

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 17 июля 2017, 15:24

      кто бы сомневался
      .

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 17 июля 2017, 15:03

      А вчера чм по футболу среди врачей тоже Россия выиграла

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 июля 2017, 14:54

      Костяк сборной составили игроки Зенита)

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