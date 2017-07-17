Россияне – чемпионы мира по болотному футболу

Сборная России завоевала титул чемпиона мира по болотному футболу, переиграв в финале турнира финнов. Россияне стали сильнейшими в трех категориях: среди мужчин-профессионалов, мужчин-любителей и в миксте.

Мировое первенство по данному виду спорта проводится ежегодно в июле в финской деревне Хюрюнсалми, начиная с 1998 года. По правилам игры матчи проводятся на площадке с заболоченной почвой. Считается, что родоначальник болотного футбола – лыжник Эса Ромппайнен.