Завтра Данило может перейти в «Манчестер Сити»

Вчера «Бомбардир» писал о том, что «Манчестер Сити» согласовал с «Реалом» переход защитника Данило.

По информации испанского журналиста Эду Пидаля, сделка находится на завершающей стадии. Завтра команда Зинедина Зидана отправится в летний тур, в связи с чем трансфер 25-летнего бразильца может быть оформлен в этот же день. Сумма перехода оценивается в 35 миллионов евро – 30 в виде разовой выплаты, еще 5 сливочные заработают в случае удачного выступления игрока в новом клубе.

Данило пополнил состав мадридского клуба в июле 2015 года, перейдя из «Порту» за 31,5 миллион евро. В минувшем сезоне бразилец сыграл в 25 матча всех турниров, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. «Реал» выиграл чемпионат Испании Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Данило в 16 миллионов.

На футболиста также претендовали «Интер», «Ювентус» и «Челси».