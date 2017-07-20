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    Завтра Данило может перейти в «Манчестер Сити»

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что «Манчестер Сити» согласовал с «Реалом» переход защитника Данило.

    По информации испанского журналиста Эду Пидаля, сделка находится на завершающей стадии. Завтра команда Зинедина Зидана отправится в летний тур, в связи с чем трансфер 25-летнего бразильца может быть оформлен в этот же день. Сумма перехода оценивается в 35 миллионов евро – 30 в виде разовой выплаты, еще 5 сливочные заработают в случае удачного выступления игрока в новом клубе.

    Данило пополнил состав мадридского клуба в июле 2015 года, перейдя из «Порту» за 31,5 миллион евро. В минувшем сезоне бразилец сыграл в 25 матча всех турниров, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. «Реал» выиграл чемпионат Испании Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Данило в 16 миллионов.

    На футболиста также претендовали «Интер», «Ювентус» и «Челси».

    Источник: Twitter

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    20.07.2017 23:25
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