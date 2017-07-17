«Челси» договорился о личном контракте с Данило

Руководство «Челси» договорилось об условиях личного контракта с защитником «Реала» Данило, сообщает GloboEsporte. На данный момент условия данной сделки не сообщаются.

Интересно, что ранее о переходе бразильца практически договорился «Ювентус». Об этом писали итальянские СМИ.

Напомним, что защитник перебрался в «Реал» в 2015 году из «Порту». Сумма трансфера тогда составила почти 32 миллиона евро. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 17 матчах испанской Примеры, забив гол и отдав две результативные передачи. Контракт с «Реалом» у него рассчитан до середины 2021 года.