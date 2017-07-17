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    «Челси» договорился о личном контракте с Данило

    Руководство «Челси» договорилось об условиях личного контракта с защитником «Реала» Данило, сообщает GloboEsporte. На данный момент условия данной сделки не сообщаются.

    Интересно, что ранее о переходе бразильца практически договорился «Ювентус». Об этом писали итальянские СМИ.

    Напомним, что защитник перебрался в «Реал» в 2015 году из «Порту». Сумма трансфера тогда составила почти 32 миллиона евро. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 17 матчах испанской Примеры, забив гол и отдав две результативные передачи. Контракт с «Реалом» у него рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 08:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      bakha23 17 июля 2017, 14:58

      опять защитник надо нападающего срочнооооо))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 июля 2017, 10:54

      неплохо!

      0
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