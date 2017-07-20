Игрок «Амкара» Бодул заявил, что кусал Суареса в «Аяксе»

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул рассказал о своем выступлении за «Аякс». Стоит отметить, что 28-летний хорват играл за амстердамский клуб с 2008 по 2011 год.

– Как вас встретили в великом «Аяксе»?

– В «Аяксе» при Ван Бастене была такая фишка: когда молодой игрок приходит в команду, он должен спеть. Для меня это было целым испытанием – петь перед всеми этими известными игроками. Но пришлось петь сербскую песню.

– Почему не получилось закрепиться в «Аяксе»?

– Во-первых, хочу сказать, что я был рад оказаться там. Когда тебя приглашают такие люди, как Ван Бастен и Бергкамп, отказаться было невозможно. Я играл в молодежной команде, очень много забивал, после чего Марко решил дать мне шанс. Я провел лишь один матч, но много раз попадал в заявку. Тот сезон был не очень удачным для команды, и после него Ван Бастен ушел. Для меня тоже все изменилось.

– В «Аяксе» тогда была целая россыпь талантов, которые сейчас играют в топ-клубах. Что можете сказать о них?

– Суарес, Вермален, Вертонген, Блинд, Алдервейрелд – эти ребята олицетворяют настоящее футбольное качество. Тогда было понятно, что у них есть потенциал, что все станут топ-футболистами. Как тот же Суарес двигался и уходил от защитников! Я горд, что смогу рассказать своим детям о том, что играл с таким человеком.

– На тренировках Суарес не кусался?

– Да нет, а вот я его один раз укусил, точно помню (смеется).