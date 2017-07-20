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Игрок «Амкара» Бодул заявил, что кусал Суареса в «Аяксе»

20 июля 2017, 12:52
4

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул рассказал о своем выступлении за «Аякс». Стоит отметить, что 28-летний хорват играл за амстердамский клуб с 2008 по 2011 год.

– Как вас встретили в великом «Аяксе»?

– В «Аяксе» при Ван Бастене была такая фишка: когда молодой игрок приходит в команду, он должен спеть. Для меня это было целым испытанием – петь перед всеми этими известными игроками. Но пришлось петь сербскую песню.

– Почему не получилось закрепиться в «Аяксе»?

– Во-первых, хочу сказать, что я был рад оказаться там. Когда тебя приглашают такие люди, как Ван Бастен и Бергкамп, отказаться было невозможно. Я играл в молодежной команде, очень много забивал, после чего Марко решил дать мне шанс. Я провел лишь один матч, но много раз попадал в заявку. Тот сезон был не очень удачным для команды, и после него Ван Бастен ушел. Для меня тоже все изменилось.

– В «Аяксе» тогда была целая россыпь талантов, которые сейчас играют в топ-клубах. Что можете сказать о них?

– Суарес, Вермален, Вертонген, Блинд, Алдервейрелд – эти ребята олицетворяют настоящее футбольное качество. Тогда было понятно, что у них есть потенциал, что все станут топ-футболистами. Как тот же Суарес двигался и уходил от защитников! Я горд, что смогу рассказать своим детям о том, что играл с таким человеком.

– На тренировках Суарес не кусался?

– Да нет, а вот я его один раз укусил, точно помню (смеется).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Амкар-Пермь Суарес Луис Бодул Дарко
Комментарии (4)
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absent32
1500545098
Вот кто испортил человека)))
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Garrincha58
1500547340
надо было Боднуть,а он укусил и превратил его в вампира
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карасевщина
1500560704
вот кто дал дорогу в большой футбол
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diadushka
1500567106
прочитав эту новость, Броник может отомстить на матче с зеней!
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