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    Игрок «Амкара» Бодул заявил, что кусал Суареса в «Аяксе»

    Нападающий «Амкара» Дарко Бодул рассказал о своем выступлении за «Аякс». Стоит отметить, что 28-летний хорват играл за амстердамский клуб с 2008 по 2011 год.

    – Как вас встретили в великом «Аяксе»?

    – В «Аяксе» при Ван Бастене была такая фишка: когда молодой игрок приходит в команду, он должен спеть. Для меня это было целым испытанием – петь перед всеми этими известными игроками. Но пришлось петь сербскую песню.

    – Почему не получилось закрепиться в «Аяксе»?

    – Во-первых, хочу сказать, что я был рад оказаться там. Когда тебя приглашают такие люди, как Ван Бастен и Бергкамп, отказаться было невозможно. Я играл в молодежной команде, очень много забивал, после чего Марко решил дать мне шанс. Я провел лишь один матч, но много раз попадал в заявку. Тот сезон был не очень удачным для команды, и после него Ван Бастен ушел. Для меня тоже все изменилось.

    – В «Аяксе» тогда была целая россыпь талантов, которые сейчас играют в топ-клубах. Что можете сказать о них?

    – Суарес, Вермален, Вертонген, Блинд, Алдервейрелд – эти ребята олицетворяют настоящее футбольное качество. Тогда было понятно, что у них есть потенциал, что все станут топ-футболистами. Как тот же Суарес двигался и уходил от защитников! Я горд, что смогу рассказать своим детям о том, что играл с таким человеком.

    – На тренировках Суарес не кусался?

    – Да нет, а вот я его один раз укусил, точно помню (смеется).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.07.2017 12:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 20 июля 2017, 19:11

      прочитав эту новость, Броник может отомстить на матче с зеней!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июля 2017, 17:25

      вот кто дал дорогу в большой футбол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июля 2017, 13:42

      надо было Боднуть,а он укусил и превратил его в вампира

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 20 июля 2017, 13:04

      Вот кто испортил человека)))

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