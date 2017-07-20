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  • Воробьев: «Полезность Кузяева для «Зенита» не вызывает сомнений»

Воробьев: «Полезность Кузяева для «Зенита» не вызывает сомнений»

20 июля 2017, 08:29
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Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» и экс тренер этой команды Николай Воробьев поделился своими впечатлениями от игры новичков команды из Санкт-Петербурга в матче первого тура российской Премьер-лиги против «СКА-Хабаровска», который закончился со счетом 2:0.

— По одному матчу сложно судить. Хотя Паредес очень понравился. Видно, что аргентинец хорошо понимает игру и видит поле, владеет отличной передачей, у него поставлен удар. У Паредеса достаточно большой потенциал, он способен стать футболистом высокого уровня. Ерохин продуктивно провел первую половину первого тайма, он много помогал атаке, став, по сути, пятым атакующим игроком. А вот потом то ли усталость накопилась, то ли пресс со стороны хабаровчан на нем сказался. Ерохин начал делать ошибки, принимать неверные решения. Допускал достаточно большое количество брака, совершил несколько фолов, один из которых привел к желтой карточке. Кузяев – очень мобильный полузащитник, за счет движения успевает и открыться, и обороне помочь. Его полезность не вызывает сомнений. Эффективен он был и в Хабаровске. Забил гол, потом еще угрожал воротам СКА.

— Дальний перелет как-то повлиял на игру гостей?

— В какой-то степени перелет и раннее начало матча отразились на зенитовцах. Но нельзя утверждать, что эти факторы были значимыми. В большей степени свою роль сыграло то, что игра в Хабаровске стала первой официальной для петербургской команды под руководством Манчини и первой в таком составе. Конечно, пока не приходится говорить об устоявшихся принципах игры, взаимосвязях на поле. Однако, повторюсь, «Зенит» действовал организованно и дисциплинированно, игроки были объединены одной целью — победить.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр Кузяев Далер Паредес Леандро Манчини Роберто
Комментарии (1)
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Бугимен
1500529201
А Кокорина и Дзюбы???
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