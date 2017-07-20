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  • Рыбус: «Локо» – это просто круто. Хочу помочь клубу в решении больших задач»

Рыбус: «Локо» – это просто круто. Хочу помочь клубу в решении больших задач»

20 июля 2017, 01:50
7

Польский полузащитник Мацей Рыбус поделился впечатлениями от перехода в «Локомотив». Напомним, что 27-летний хавбек заключил с железнодорожниками контракт на три года.

«В среду вечером мы встретились с Ильей Геркусом в Италии, и я подписал контракт. Все прошло с легкостью, с хорошим настроением. Я бы с радостью отправился в Москву прямо сейчас, но придется подождать – несколько дней уйдет на оформление документов.

Что сказать – я счастлив. «Локо» – это просто круто. Впереди участие в трех турнирах. Будет сложно, но очень интересно. И мне очень хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе.

Знаю, что в клубе много талантливой молодежи, получается, по три игрока на позицию. Я готов к конкуренции и осознаю, что на всех позициях она очень серьезная», – сказал Рыбус.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей
Комментарии (7)
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Отправить
Йохн Год
1500523618
Штаны у Рыбуса, как у киношного Шурика "от долгов".
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Бугимен
1500528453
★★★★★ «Локо» – это просто круто,но Спартак еще круче!★★★★★
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OfaZavr
1500533733
Хороший игрок. Удачи в Локо!
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Diesel133
1500550704
отлично!
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