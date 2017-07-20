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    Рыбус: «Локо» – это просто круто. Хочу помочь клубу в решении больших задач»

    Польский полузащитник Мацей Рыбус поделился впечатлениями от перехода в «Локомотив». Напомним, что 27-летний хавбек заключил с железнодорожниками контракт на три года.

    «В среду вечером мы встретились с Ильей Геркусом в Италии, и я подписал контракт. Все прошло с легкостью, с хорошим настроением. Я бы с радостью отправился в Москву прямо сейчас, но придется подождать – несколько дней уйдет на оформление документов.

    Что сказать – я счастлив. «Локо» – это просто круто. Впереди участие в трех турнирах. Будет сложно, но очень интересно. И мне очень хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе.

    Знаю, что в клубе много талантливой молодежи, получается, по три игрока на позицию. Я готов к конкуренции и осознаю, что на всех позициях она очень серьезная», – сказал Рыбус.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.07.2017 01:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 июля 2017, 14:38

      отлично!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2017, 09:55

      Хороший игрок. Удачи в Локо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 июля 2017, 08:27

      ★★★★★ «Локо» – это просто круто,но Спартак еще круче!★★★★★

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 20 июля 2017, 07:06

      Штаны у Рыбуса, как у киношного Шурика "от долгов".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > Йохн Год 20 июля 2017, 07:15

      Хехе.., точно подмечено. А я и внимания не обратил сначала.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > Йохн Год 20 июля 2017, 08:30

      На распродаже в детском мире купил себе штаны Рыбус..

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt > Йохн Год 20 июля 2017, 10:16

      Временные трудности с деньгами. С первой зарплаты в Локо купит себе новые.
      А вообще, хороший парень! Поздравления Локомотиву.

      1
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