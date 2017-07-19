Белотти – в «Милане», Мората – в «Челси», Мбаппе – в «Реале». Дайджест событий дня

Такой цз не особо усилит защиту,я всегда против таких мнимых усилений,тогда уж лучше молодежь подтягивать,того же Пуцко оставлять,давать время.точно не хуже этого Нойдштетера.и денег рлатить не нужно было бы.
Белотти дал согласие на переход в «Милан»
Нападающий «Торино» Андреа Белотти согласился перейти в «Милан». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Согласно источнику, «россонери» могут включить в сделку нападающего М'Байе Ньянга и защитника Габриэля Палетту. В таком случае выплата за Белотти составит 80 миллионов евро. Если клубы договорятся только о трансфере итальянца, «Милан» заплатит 100 миллионов. В июне появилась информация о том, что за такую же сумму 23-летнего игрока могут подписать «Зенит» и «ПСЖ». Французский клуб позже отказался от идеи покупки.
Хави принял решение завершить карьеру
Полузащитник «Аль-Садд» Хави принял решения после окончания предстоящего сезона завершить свою профессиональную карьеру. В его планы входит перейти на тренерскую работу.
«Этот сезон будет последним в моей карьере. Я хотел бы стать тренером, но на это мне потребуется время. Я бы не хотел никого обманывать, я понимаю специфику тренерской работы, но мне многому предстоит еще научиться», – приводит слова Хави The Tactical Room.
Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков приступил к работе в качестве эксперта и аналитика на телеканале «Матч ТВ».
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— Матч ТВ (@MatchTV) 19 июля 2017 г.
Данило перейдет из «Реала» в «Манчестер Сити» за 35 миллионов
Защитник «Реала» Данило близок к переходу в «Манчестер Сити». Утверждается, что клубы уже согласовали трансфер 26-летнего футболиста. Сумма сделки составит 30 миллионов евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Бразилец подпишет с «горожанами» контракт до 2021 года.
«Ювентус» объявил о трансфере Щесны
Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны перешел в «Ювентус». По предварительным данным, трансфер польского вратаря обошелся «Ювентусу» в 9 миллионов евро.
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— JuventusFC (@juventusfcen) 19 июля 2017 г.
Мората на грани перехода в «Челси», «Реал» заменит испанца Мбаппе
Главный итальянский футбольный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио уверяет общественность, что нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората очень близок к переходу в английский «Челси». «Пенсионеры» уже уладили большинство деталей как со «сливочными», так и с самим футболистом.
Что касается «Реала», то он намерен потратить вырученные деньги на приобретение атакующего игрока «Монако» Килиана Мбаппе. Сумма потенциальной сделки с клубом Лиги 1 должна составить более 100 миллионов евро.
«Фенербахче» отказался продавать Нойштедтера «Спартаку» за 2 миллиона
Турецкий «Фенербахче» на первый трансферный запрос московского «Спартака» по полузащитнику Роману Нойштедтеру ответил отказом. Стамбульцев не устроила сумма в 2 миллиона евро, предлагаемая красно-белыми, сообщает Mynet Haber. Президент клуба из Турции не отпустит игрока дешевле, чем за 3 миллиона.
Фото: globallookpress