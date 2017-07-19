Белотти – в «Милане», Мората – в «Челси», Мбаппе – в «Реале». Дайджест событий дня

Белотти дал согласие на переход в «Милан»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти согласился перейти в «Милан». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно источнику, «россонери» могут включить в сделку нападающего М'Байе Ньянга и защитника Габриэля Палетту. В таком случае выплата за Белотти составит 80 миллионов евро. Если клубы договорятся только о трансфере итальянца, «Милан» заплатит 100 миллионов. В июне появилась информация о том, что за такую же сумму 23-летнего игрока могут подписать «Зенит» и «ПСЖ». Французский клуб позже отказался от идеи покупки.

Хави принял решение завершить карьеру

Полузащитник «Аль-Садд» Хави принял решения после окончания предстоящего сезона завершить свою профессиональную карьеру. В его планы входит перейти на тренерскую работу.

«Этот сезон будет последним в моей карьере. Я хотел бы стать тренером, но на это мне потребуется время. Я бы не хотел никого обманывать, я понимаю специфику тренерской работы, но мне многому предстоит еще научиться», – приводит слова Хави The Tactical Room.

Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков приступил к работе в качестве эксперта и аналитика на телеканале «Матч ТВ».

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Данило перейдет из «Реала» в «Манчестер Сити» за 35 миллионов

Защитник «Реала» Данило близок к переходу в «Манчестер Сити». Утверждается, что клубы уже согласовали трансфер 26-летнего футболиста. Сумма сделки составит 30 миллионов евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Бразилец подпишет с «горожанами» контракт до 2021 года.

«Ювентус» объявил о трансфере Щесны

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны перешел в «Ювентус». По предварительным данным, трансфер польского вратаря обошелся «Ювентусу» в 9 миллионов евро.

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Мората на грани перехода в «Челси», «Реал» заменит испанца Мбаппе

Главный итальянский футбольный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио уверяет общественность, что нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората очень близок к переходу в английский «Челси». «Пенсионеры» уже уладили большинство деталей как со «сливочными», так и с самим футболистом.

Что касается «Реала», то он намерен потратить вырученные деньги на приобретение атакующего игрока «Монако» Килиана Мбаппе. Сумма потенциальной сделки с клубом Лиги 1 должна составить более 100 миллионов евро.

«Фенербахче» отказался продавать Нойштедтера «Спартаку» за 2 миллиона

Турецкий «Фенербахче» на первый трансферный запрос московского «Спартака» по полузащитнику Роману Нойштедтеру ответил отказом. Стамбульцев не устроила сумма в 2 миллиона евро, предлагаемая красно-белыми, сообщает Mynet Haber. Президент клуба из Турции не отпустит игрока дешевле, чем за 3 миллиона.

Фото: globallookpress