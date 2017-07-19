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    Белотти – в «Милане», Мората – в «Челси», Мбаппе – в «Реале». Дайджест событий дня

    Белотти дал согласие на переход в «Милан»

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти согласился перейти в «Милан». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

    Согласно источнику, «россонери» могут включить в сделку нападающего М'Байе Ньянга и защитника Габриэля Палетту. В таком случае выплата за Белотти составит 80 миллионов евро. Если клубы договорятся только о трансфере итальянца, «Милан» заплатит 100 миллионов. В июне появилась информация о том, что за такую же сумму 23-летнего игрока могут подписать «Зенит» и «ПСЖ». Французский клуб позже отказался от идеи покупки.

    Хави принял решение завершить карьеру

    Полузащитник «Аль-Садд» Хави принял решения после окончания предстоящего сезона завершить свою профессиональную карьеру. В его планы входит перейти на тренерскую работу.

    «Этот сезон будет последним в моей карьере. Я хотел бы стать тренером, но на это мне потребуется время. Я бы не хотел никого обманывать, я понимаю специфику тренерской работы, но мне многому предстоит еще научиться», – приводит слова Хави The Tactical Room.

    Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков приступил к работе в качестве эксперта и аналитика на телеканале «Матч ТВ».

    Данило перейдет из «Реала» в «Манчестер Сити» за 35 миллионов

    Защитник «Реала» Данило близок к переходу в «Манчестер Сити». Утверждается, что клубы уже согласовали трансфер 26-летнего футболиста. Сумма сделки составит 30 миллионов евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Бразилец подпишет с «горожанами» контракт до 2021 года.

    «Ювентус» объявил о трансфере Щесны

    Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны перешел в «Ювентус». По предварительным данным, трансфер польского вратаря обошелся «Ювентусу» в 9 миллионов евро.

    Мората на грани перехода в «Челси», «Реал» заменит испанца Мбаппе

    Главный итальянский футбольный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио уверяет общественность, что нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората очень близок к переходу в английский «Челси». «Пенсионеры» уже уладили большинство деталей как со «сливочными», так и с самим футболистом.

    Что касается «Реала», то он намерен потратить вырученные деньги на приобретение атакующего игрока «Монако» Килиана Мбаппе. Сумма потенциальной сделки с клубом Лиги 1 должна составить более 100 миллионов евро.

    «Фенербахче» отказался продавать Нойштедтера «Спартаку» за 2 миллиона

    Турецкий «Фенербахче» на первый трансферный запрос московского «Спартака» по полузащитнику Роману Нойштедтеру ответил отказом. Стамбульцев не устроила сумма в 2 миллиона евро, предлагаемая красно-белыми, сообщает Mynet Haber. Президент клуба из Турции не отпустит игрока дешевле, чем за 3 миллиона.

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 20:45
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    Комментарии7
    ...
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 20 июля 2017, 08:16

      Такой цз не особо усилит защиту,я всегда против таких мнимых усилений,тогда уж лучше молодежь подтягивать,того же Пуцко оставлять,давать время.точно не хуже этого Нойдштетера.и денег рлатить не нужно было бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 20 июля 2017, 07:31

      Нойштедтер-извините,а кто это?

      0
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      Рейтинг: +9

      ree466 20 июля 2017, 02:30

      Интересные новости!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 20 июля 2017, 01:57

      Спартак отскочил,еще одно бревно не купил!Жаль!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 20 июля 2017, 00:38

      ага

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 19 июля 2017, 20:42

      Милная опера

      0
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 19 июля 2017, 20:41

      зачем этот Щесны

      0
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