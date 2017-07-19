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  • Белотти – в «Милане», Мората – в «Челси», Мбаппе – в «Реале». Дайджест событий дня

Белотти – в «Милане», Мората – в «Челси», Мбаппе – в «Реале». Дайджест событий дня

19 июля 2017, 20:45
7

Белотти дал согласие на переход в «Милан»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти согласился перейти в «Милан». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно источнику, «россонери» могут включить в сделку нападающего М'Байе Ньянга и защитника Габриэля Палетту. В таком случае выплата за Белотти составит 80 миллионов евро. Если клубы договорятся только о трансфере итальянца, «Милан» заплатит 100 миллионов. В июне появилась информация о том, что за такую же сумму 23-летнего игрока могут подписать «Зенит» и «ПСЖ». Французский клуб позже отказался от идеи покупки.

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Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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forza Juve 1
1500486073
зачем этот Щесны
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Interneradzuri
1500486165
Милная опера
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Arsenal Tula LDPR
1500500296
ага
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igormaddog
1500505060
Спартак отскочил,еще одно бревно не купил!Жаль!!!
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ree466
1500507032
Интересные новости!
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Pablo845
1500525084
Нойштедтер-извините,а кто это?
Ответить
SpazMatikus
1500527807
Такой цз не особо усилит защиту,я всегда против таких мнимых усилений,тогда уж лучше молодежь подтягивать,того же Пуцко оставлять,давать время.точно не хуже этого Нойдштетера.и денег рлатить не нужно было бы.
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