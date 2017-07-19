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  • Сесар Навас заявил, что может возобновить карьеру в конце августа

Сесар Навас заявил, что может возобновить карьеру в конце августа

19 июля 2017, 15:52
6

Защитник «Рубина» Сесар Навас прояснил ситуацию относительно своего будущего. Напомним, ранее главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев заявил, что 37-летний испанец завершил карьеру по семейным обстоятельствам.

«26 июня я присоединился к «Рубину» в Австрии, но уже 3 июля был вынужден покинуть лагерь команды и вернуться в Мадрид по личной причине. Мой отец испытывает проблемы со здоровьем. Доктора обещают поставить более точный диагноз 15-20 августа. До тех пор я должен находиться рядом с ним.

Если отец пойдет на поправку, мне бы хотелось еще поиграть. Чтобы не растерять форму, каждое утро занимаюсь индивидуально. Физические кондиции – в норме. По меньшей мере на год игры на максимальном уровне меня еще хватит. Но нужно дождаться вердикта докторов», – сказал Навас.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Навас провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Навас Сесар
Комментарии (6)
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sidors32
1500469023
Здоровья твоему отцу и возвращайся!!!
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compka
1500476142
Хорошая новость! Сесар сейчас очень нужен Рубину.
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Serg919
1500479361
Видимо без Наваса действительно сложно Бердыеву
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h3LL1k
1500483724
хороший футболист , всех благ твоей семье Сесар!
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арейская
1500508367
Ждём, возвращайся...
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rubinovyi2
1500524724
Ждем Цезарь,ждем,а отцу-здоровья.
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