Сесар Навас заявил, что может возобновить карьеру в конце августа

Защитник «Рубина» Сесар Навас прояснил ситуацию относительно своего будущего. Напомним, ранее главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев заявил, что 37-летний испанец завершил карьеру по семейным обстоятельствам.

«26 июня я присоединился к «Рубину» в Австрии, но уже 3 июля был вынужден покинуть лагерь команды и вернуться в Мадрид по личной причине. Мой отец испытывает проблемы со здоровьем. Доктора обещают поставить более точный диагноз 15-20 августа. До тех пор я должен находиться рядом с ним.

Если отец пойдет на поправку, мне бы хотелось еще поиграть. Чтобы не растерять форму, каждое утро занимаюсь индивидуально. Физические кондиции – в норме. По меньшей мере на год игры на максимальном уровне меня еще хватит. Но нужно дождаться вердикта докторов», – сказал Навас.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Навас провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.