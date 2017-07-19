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    Сесар Навас заявил, что может возобновить карьеру в конце августа

    Защитник «Рубина» Сесар Навас прояснил ситуацию относительно своего будущего. Напомним, ранее главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев заявил, что 37-летний испанец завершил карьеру по семейным обстоятельствам.

    «26 июня я присоединился к «Рубину» в Австрии, но уже 3 июля был вынужден покинуть лагерь команды и вернуться в Мадрид по личной причине. Мой отец испытывает проблемы со здоровьем. Доктора обещают поставить более точный диагноз 15-20 августа. До тех пор я должен находиться рядом с ним.

    Если отец пойдет на поправку, мне бы хотелось еще поиграть. Чтобы не растерять форму, каждое утро занимаюсь индивидуально. Физические кондиции – в норме. По меньшей мере на год игры на максимальном уровне меня еще хватит. Но нужно дождаться вердикта докторов», – сказал Навас.

    В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Навас провел 24 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2017 15:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 июля 2017, 07:25

      Ждем Цезарь,ждем,а отцу-здоровья.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июля 2017, 02:52

      Ждём, возвращайся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 19 июля 2017, 20:02

      хороший футболист , всех благ твоей семье Сесар!

      0
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      Рейтинг: +203

      Serg919 19 июля 2017, 18:49

      Видимо без Наваса действительно сложно Бердыеву

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 19 июля 2017, 17:55

      Хорошая новость! Сесар сейчас очень нужен Рубину.

      1
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      Рейтинг: +161

      sidors32 19 июля 2017, 15:57

      Здоровья твоему отцу и возвращайся!!!

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