Карпин видит проблемы «Рубина» в обороне из-за действий Камболова и Бурлака

Известный специалист Валерий Карпин считает, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев еще не успел выстроить грамотно игру в обороне своей команды. Напомним, что казанцы в первом туре уступили на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2.

«Что касается результата, то тут все сразу ожидали чуда. А чудом было бы, если оборона и вообще весь «Рубин» действовал бы слаженно благодаря Курбану Бекиевичу. Чудес в футболе не бывает. Поэтому проблемы, которые неожиданно для всех оказались в центре защиты, пока существуют. Лично мое мнение: тут преобладали индивидуальные ошибки двух футболистов – Камболова и Бурлака. Они еще не знают, точнее не отшлифовали взаимодействия со своими товарищами по обороне.

Бердыев наложил схему «Ростова» образца прошлого года: пять защитников, три опорных полузащитника и два нападающих, которые опускаются на свою половину поля. Здесь они встречают соперников, ожидают их ошибки и пытаются проводить быстрые контратаки. В «Ростове» это делали Полоз и Азмун. В этом матче этим занимались Карадениз и Канунников.

Гранат не боится оставлять свою зону. Он без страха и упрека выдвигается до центрального круга, в то время как сзади остаются четыре защитника. Ничего страшного после этого не происходит: два центральных защитника остаются против одного форварда. Один выдвигается, а другой страхует. Другое дело – как страхует.

А вот на другом фланге Камболов вместо этого кому-то машет рукой, сигнализируя, что тот должен играть с игроком. Хотя в принципе – это был его игрок. Руслан должен был покинуть свою позицию и выдвинуться вперед. Тогда бы этого продвижения с мячом от игроков «Краснодара» не было бы. Это то, о чем говорил Бердыев. Все надо шлифовать. Камболов с этим еще не знаком. Только Гранат с Кудряшовым все уже знают.

Здесь индивидуальные ошибки Камболова и Бурлака. Поэтому говорить, что Бердыев за этот короткий срок смог все до всех донести, неправильно. Со временем это должно выглядеть лучше. По словам самого Бердыева, в центре у «Рубина» были проблемы с подстраховкой. Видимо, еще не все отработали», – рассказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».